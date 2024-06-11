Куман о травме де Йонга: «Барселона» рискнула, и теперь нам приходится расплачиваться. У него была предыстория с травмой голеностопа»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Ла Лига травмы Евро-2024 Френки де Йонг Футбол

Роналд Куман обвинил «Барселону» в травме Френки де Йонга.

Полузащитник каталонцев пропустит Евро из-за повреждения.

«Мы посчитали, что Френки де Йонг не будет в форме в ближайшие три недели. У него была предыстория с этой травмой голеностопа, и рисковать не стоит. Его клуб уже рискнул, и теперь нам приходится за это расплачиваться», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

Де Йонг получил повреждение голеностопа в матче с «Сельтой» 23 сентября, после чего пропустил полтора месяца. 3 марта в игре против «Атлетика» он снова получил травму и вернулся к игре Лиги чемпионов против «ПСЖ» 10 апреля.

В класико 21 апреля он вновь повредил голеностоп после столкновения с Федерико Вальверде в борьбе за мяч – после этого де Йонг досрочно завершил сезон.

Френки де Йонг: «Разочарован, что не поеду на Евро. Моему голеностопу нужно больше времени»

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20 комментариев
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Клуб, который платит ЗП, должен в первую очередь думать о сборной. Все верно, Рональд.
+26
-8
+18
Ответ Дзмітрый Фарботка
Клуб, который платит ЗП, должен в первую очередь думать о сборной. Все верно, Рональд.
может он должен думать о здоровье игрока, а не выпускать много раз недолеченного?
+14
-7
+7
Ответ Роман
Чапи, Хаг эпоха физруков. Что общего, конечно, же обилие общих трав.
Лечебных трав? Или трав для «расслабления»?)
+5
-1
+4
Ответ Роман
Чапи, Хаг эпоха физруков. Что общего, конечно, же обилие общих трав.
"трав"? Дурманящих?
+1
0
+1
Ответ *MVP*
а где она с ним рискнула?
Сарказм а ля френки, копмайнерс скорее сломался от нагрузок кумана
+1
0
+1
Что за бред? Де Йонг сломался в ужасном стыке с Вальверде. Несчастный случай, к сожалению
+4
-4
0
Точно Барса виновата в этом, Роналд?
https://ibb.co/m6t9sJK
+3
-3
0
аталанта тоже рискнула с копмейнерсом а куману приходится расплачиваться
+1
-1
0
если не ошибаюсь, при Кумане Педри играл каждый матч, будучи 18илетним. и в итоге стал травматом, и так и не стал топом
+2
-2
0
Клуб выкупил игрока за бешеные деньги и платить огромную личку. Клубу решать что делать с игроком. А куману придется играть с теми кто доступен. Такого судьба тренера сборных. Сразу видно что до сих пор обижается на клуба рыжик
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Куман помнится Педри загонял, совместно с испанской федерацией. А теперь выступает
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Исторически Нидерланды-чуть ли не самая невезучая сборная в истории футбола. Трижды выходить в финал ЧМ и дважды проиграть только в доп. время ( в 1978 году даже без Кройфа!). Сейчас конечно далеко не времена Роббена, Снейдера, Ван Перси и тд, но все равно удачи оранжевым!
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Ответ Петрович
Где он это сказал? Он наоборот об игроке заботится, что не скажешь о Барсе и лично Хави... У де Йонга были 3 травмы голеностопа за сезон!!! Что в голове у Хави было когда он второй раз выпускал игрока на поле не долеченного?
у него в голове, как мне кажется, вопросы к медштабу и игроку о готовности сыграть. больше ничего
если с двух сторон информация о готовности, он наблюдает на тренировке и ставит при отсутствии противопоказаний
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Ответ aza_inso
Лечебных трав? Или трав для «расслабления»?)
Ему некогда свои шедевры перечитывать, можно понять человека 😅
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Ответ Танцуй Вини
Ну и ,голеностоп Феде крепче оказался в игровом эпизоде.
Ну и? Как Барса виновата в случайной травме?)
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Ответ CopaAmerica
аталанта тоже рискнула с копмейнерсом а куману приходится расплачиваться
а где она с ним рискнула?
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