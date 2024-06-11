Куман о травме де Йонга: «Барселона» рискнула, и теперь нам приходится расплачиваться. У него была предыстория с травмой голеностопа»

Роналд Куман обвинил «Барселону» в травме Френки де Йонга.

Полузащитник каталонцев пропустит Евро из-за повреждения.

«Мы посчитали, что Френки де Йонг не будет в форме в ближайшие три недели. У него была предыстория с этой травмой голеностопа, и рисковать не стоит. Его клуб уже рискнул, и теперь нам приходится за это расплачиваться», – сказал главный тренер сборной .

Де Йонг получил повреждение голеностопа в матче с «Сельтой» 23 сентября, после чего пропустил полтора месяца. 3 марта в игре против «Атлетика» он снова получил травму и вернулся к игре чемпионов против «ПСЖ» 10 апреля.

В класико 21 апреля он вновь повредил голеностоп после столкновения с Федерико Вальверде в борьбе за мяч – после этого де Йонг досрочно завершил сезон.

Френки де Йонг: «Разочарован, что не поеду на Евро. Моему голеностопу нужно больше времени»