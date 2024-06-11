Френки де Йонг: «Разочарован, что не поеду на Евро. Моему голеностопу нужно больше времени» 

Теги Сборная Нидерландов по футболу Барселона Ла Лига травмы Евро-2024 соцсети Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг разочарован тем, что не сыграет на Евро-2024 из-за травмы.

«Я огорчен и разочарован тем, что не поеду на Евро. В последние недели мы сделали все, что могли, но моему голеностопу, к сожалению, нужно больше времени.

Представлять свою страну в финальном турнире, носить оранжевую футболку, петь гимн и чувствовать всеобщую поддержку – это мечта и большая честь. Но теперь я, как и весь оранжевый легион, буду болеть за нашу команду на трибунах. Вперед, парни!» – написал хавбек «Барселоны».

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9 комментариев
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Большая потеря для Нидерландов
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Ответ Алексей Ненахов
Большая потеря для Нидерландов
Да, но Нидерланды и без него хорошо смотрятся
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Ответ Raul14
Жаль Де Йонга. Он всегда старается до конца, пашет за двоих. А Ляпорта хотел по предательски слить его в МЮ. Так поступает с игроками только фк спотифай. Позор.)
Ну во первых, так поступает руководство, а не футбольный клуб, а во вторых был бы у любого другого клуба ( в частности возьмем твой любимый ) Бартомеу в президентах и долг в миллиард евро, то я бы посмотрел чтобы делало руководство, и как бы ты говорил
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Ответ Raul14
Жаль Де Йонга. Он всегда старается до конца, пашет за двоих. А Ляпорта хотел по предательски слить его в МЮ. Так поступает с игроками только фк спотифай. Позор.)
Мы точно Пр Френки Де Йонга говорим? Он постоянно и систематически не отрабатывает в обороне
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Ответ Bazilic
Мы точно Пр Френки Де Йонга говорим? Он постоянно и систематически не отрабатывает в обороне
Не постоянно)
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Ответ Raul14
Жаль Де Йонга. Он всегда старается до конца, пашет за двоих. А Ляпорта хотел по предательски слить его в МЮ. Так поступает с игроками только фк спотифай. Позор.)
😂😂 придшествие второго зеленского.
Чем он пашет в Барсе?Вечно закомплексованные на Барселону,как бы кучу наложить и все
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Ответ Raul14
Жаль Де Йонга. Он всегда старается до конца, пашет за двоих. А Ляпорта хотел по предательски слить его в МЮ. Так поступает с игроками только фк спотифай. Позор.)
Что толку от его стараний ? Абсолютно средний игрок с космической зарплатой . Он не растет , не развивается , обычный средний игрок . Его трансфер вполне логичен , тем более когда предлагают более менее солидные деньги . Есть более проблемные позиции в клубе и в таком случае держать на таком контракте игрока который мало чем помогает не целесообразно
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