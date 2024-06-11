Тренер Польши о травме Левандовского: «Небольшое повреждение. Серьезных проблем не будет, надеюсь»

Тренер сборной Польши оценил состояние Роберта Левандовского.

В товарищеском матче против (2:1) Левандовски не смог продолжить игру и был заменен на 32-й минуте. До этого из-за травмы был заменен – он получил повреждение во время празднования гола.

По данным Sportowe Fakty, был заменен из-за дискомфорта двуглавой мышцы бедра. Ожидается, что сегодня форвард пройдет дополнительное обследование.

«У Роберта небольшое повреждение. Будем надеяться, что серьезных проблем у него не возникнет.

Кароль [Свидерски] травмировал голеностоп. Его состояние будет известно после обследования», – сказал Михал Пробеж.

начнет выступление на 16 июня матчем против Нидерландов.