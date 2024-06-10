Скалони о Месси вне стартового состава Аргентины: «Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать. Нужно, чтобы футболисты находились в оптимальной форме»

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Лионель Скалони объяснил отсутствие Лионеля Месси в стартовом составе Аргентины.

Аргентинская сборная одержала победу над командой Эквадора (1:0) в товарищеском матче.

Лионель Месси не попал в стартовый состав команды. Он появился на поле во втором тайме на 56-й минуте.

«Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать не только Месси, но и другими футболистами.

Николас Отаменди тоже не играл. Анхель Ди Мария получил игровое время. То же самое с Хулианом Альваресом и Лаутаро Мартинесом. Энцо Фернандес получил игровую практику, которая, по нашему мнению, комфортна для него.

Нужно немного позаботиться о том, чтобы футболисты находились в оптимальной форме», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

7 комментариев
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Скалони капитан корабля " аргонавты" и лучше всех знает с кем ,когда и куда надо команде плыть.
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Даже когда Месси будет 80 лет, тренер сборной будет извиняться перед всеми, что не выпустил его в стартовой составе...
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Матчи с командами из ЛА всегда риск. Очень грубо играют.
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Все правильно, зачем ему выходить в старте в товарищеской игре и тем более с Эквадором
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Есть Ди Мария, зачем нужен Месси? Чтоб забивал пенальти, которые зарабатывает Анхель? 😆
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