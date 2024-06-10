Скалони о Месси вне стартового состава Аргентины: «Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать. Нужно, чтобы футболисты находились в оптимальной форме»

Лионель Скалони объяснил отсутствие Лионеля Месси в стартовом составе Аргентины.

Аргентинская сборная одержала победу над командой (1:0) в товарищеском матче.

не попал в стартовый состав команды. Он появился на поле во втором тайме на 56-й минуте.

«Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать не только Месси, но и другими футболистами.

тоже не играл. получил игровое время. То же самое с Хулианом Альваресом и . Энцо Фернандес получил игровую практику, которая, по нашему мнению, комфортна для него.

Нужно немного позаботиться о том, чтобы футболисты находились в оптимальной форме», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.