Хуммельс останется в «Боруссии» только в случае ухода Терзича (Sky Sport)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы Матс Хуммельс Эдин Терзич Футбол

Матс Хуммельс останется в «Боруссии», если Эдин Терзич уйдет с поста тренера.

35-летний футболист сообщил об этом партнерам по дортмундскому клубу.

Ранее сообщалось, что отношения между главным тренером и защитником натянутые. Хуммельс – один из игроков «Боруссии», который в прошлом неоднократно ставил под сомнение тактику тренера, а также публично критиковал Терзича перед финалом Лиги чемпионов. 

Кроме того, появлялась информация о том, что Терзич недоволен оценкой его работы в Германии. В услугах 41-летнего специалиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Лестер»

В случае ухода из «Боруссии» Хуммельс не рассматривает переезд в МЛС или Саудовскую Аравию, так как хочет играть в европейском чемпионате. На данный момент наиболее вероятным вариантом является переезд в Италию. Интерес к чемпиону мира 2014 года проявляет «Милан».

В текущем сезоне Хуммельс провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Было бы весьма интересно понаблюдать за Хуммельсом вне Бундеслиги. Милан - весьма отличный вариант. Такой опытный ветеран явно не был бы лишним.
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В городе Милан уже начали работать над тем, чтобы Терзич остался в Боруссии
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Ставим Шахина главным и оставляем Матса. Ещё пару сезонов вполне может отыграть на высоком уровне.
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