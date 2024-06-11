Хуммельс останется в «Боруссии» только в случае ухода Терзича (Sky Sport)
Матс Хуммельс останется в «Боруссии», если Эдин Терзич уйдет с поста тренера.
35-летний футболист сообщил об этом партнерам по дортмундскому клубу.
Ранее сообщалось, что отношения между главным тренером и защитником натянутые. Хуммельс – один из игроков «Боруссии», который в прошлом неоднократно ставил под сомнение тактику тренера, а также публично критиковал Терзича перед финалом Лиги чемпионов.
Кроме того, появлялась информация о том, что Терзич недоволен оценкой его работы в Германии. В услугах 41-летнего специалиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Лестер»
В случае ухода из «Боруссии» Хуммельс не рассматривает переезд в МЛС или Саудовскую Аравию, так как хочет играть в европейском чемпионате. На данный момент наиболее вероятным вариантом является переезд в Италию. Интерес к чемпиону мира 2014 года проявляет «Милан».
В текущем сезоне Хуммельс провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.