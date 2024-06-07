Терзич интересен «МЮ» и «Лестеру». Тренер «Боруссии» недоволен, как его работу оценивают в Германии

Тренер «Боруссии» Эдин Терзич привлек внимание клубов АПЛ.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, в услугах 41-летнего специалиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Лестер», тренер которого Энцо Марески возглавил «Челси».

Кроме того, Терзич мужчина недоволен оценкой своей работы. Разница между похвалой, которую он получает за границей, и критикой в Германии поразительна.

В прошлом сезоне «Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). По ходу плей-офф клуб прошел ПСВ, «Атлетико» и «ПСЖ».

В Бундеслиге «Боруссия» заняла пятую позицию в турнирной таблице, набрав 63 очка в 34 матчах.