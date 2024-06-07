Терзич интересен «МЮ» и «Лестеру». Тренер «Боруссии» недоволен, как его работу оценивают в Германии

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лестер Эдин Терзич Футбол

Тренер «Боруссии» Эдин Терзич привлек внимание клубов АПЛ.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, в услугах 41-летнего специалиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Лестер», тренер которого Энцо Марески возглавил «Челси».

Кроме того, Терзич мужчина недоволен оценкой своей работы. Разница между похвалой, которую он получает за границей, и критикой в Германии поразительна.

В прошлом сезоне «Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). По ходу плей-офф клуб прошел ПСВ, «Атлетико» и «ПСЖ».

В Бундеслиге «Боруссия» заняла пятую позицию в турнирной таблице, набрав 63 очка в 34 матчах.

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20 комментариев
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«Терзич мужчина недоволен оценкой своей работы» даже не знаю что это значит. В нем живет еще внутренняя женщина которая довольна?😃
+22
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+21
Потому что немцы оценивают его по внутреннему турниру. Вышел крайне слабый сезон в чемпионате и могли пролететь мимо ЛЧ
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Терзич - ужасающее днище. Удивительное присутствие его Боруссии в финале ЛЧ только подтверждает некоторую лотерейность краткосрочных турниров. Неплохо выглядели лишь временами. Даже прежние шейхи МЮ до такого не скатятся, не то что Рэтклифф.
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+4
Ответ Михо
«Терзич мужчина недоволен оценкой своей работы» даже не знаю что это значит. В нем живет еще внутренняя женщина которая довольна?😃
К редакторским ляпам на сайте я уже привык.Суть в том,что даже после того как в комментах на это обращают внимание-реакции ноль.)
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"Кроме того, Терзич мужчина недоволен оценкой своей работы".(с) Эта фраза особенно сильная.
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Терзич мужчина недоволен🤣
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А че недоволен. Ужасный сезон. До финала ЛЧ доползли исключительно на везении вопреки игре (бывает и такое, да). В финале выглядели неплохо, но это один матч. В общем, я скорее за отставку.
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Тен Хаг даст мастер класс Терзичу по руководству МЮ?
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Странно, что Челси не попробовал его подписать.
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Ну если Терзич-женщина доволен, то никуда не уйдет
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тренер уровня топаря Сульшера, ради спасения Боруссии и такой заслуживает повышение
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Ахахахахах просто ...
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Ответ <Inter>
Потому что немцы оценивают его по внутреннему турниру. Вышел крайне слабый сезон в чемпионате и могли пролететь мимо ЛЧ
И только с приходом Шахина игра появилась. Пусть идёт Терзич, Нури и без него обойдется)
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Большой вопрос чьих заслуг больше в этом сезоне - Терзича или Шахина.
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Ответ Аврал
К редакторским ляпам на сайте я уже привык.Суть в том,что даже после того как в комментах на это обращают внимание-реакции ноль.)
Есть такой портал спортивный чемпионат.ком.Там в каждой новости опечатка и куча комментов на тему, какие вы дураки . Суть понятна?
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Ответ Михо
«Терзич мужчина недоволен оценкой своей работы» даже не знаю что это значит. В нем живет еще внутренняя женщина которая довольна?😃
Могли бы уж и рассказать как к этой ситуации относится Терзич женщина
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Ответ Андрей Кастуев
Терзич - ужасающее днище. Удивительное присутствие его Боруссии в финале ЛЧ только подтверждает некоторую лотерейность краткосрочных турниров. Неплохо выглядели лишь временами. Даже прежние шейхи МЮ до такого не скатятся, не то что Рэтклифф.
Что за шейхи в МЮ ?
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