Тренер Дании о Хейлунде: «Прогресс Расмуса неслучаен, в этом суть его менталитета. Он любит вызовы, эти качества могут завести его очень высоко» 

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу Каспер Юлманд Расмус Хейлунд Футбол

Каспер Юлманд высказался о прогрессе форварда сборной Дании Расмуса Хейлунда.

«Я играл с отцом Расмуса, поэтому давно за ним слежу. Я видел много его матчей и знаю, что он собой представляет. Это один из тех молодых игроков, которые каждый день думают: «Чему я могу сегодня научиться? Как я могу стать лучше?» В основе его характера желание становиться лучше, желание слышать это в свой адрес со стороны других.

Он любит вызовы. Например, когда он не попал на чемпионат мира, что, на мой взгляд, было преждевременно, я приехал к нему в Берген и показал несколько роликов, как бегать и направлять мяч в определенных ситуациях. А затем одним зимним днем мне сказали, что он усиленно тренируется. Потом я увидел тот матч с Финляндией, где он забил три гола. 

Он невероятно хорошо двигается. Прогресс Расмуса неслучаен, в этом суть его личности, суть менталитета. Эти качества могут завести его очень высоко. Мы уже им очень довольны, но главное – впереди», – сказал главный тренер сборной Дании.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий