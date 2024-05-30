Эриксен, Хейлунд, Кристенсен, Хейбьерг, Шмейхель, Кьер, Мэле – в составе Дании на Евро-2024

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Сборная Дании объявила состав на Евро-2024.

Главный тренер национальной команды Каспер Юлманд назвал 26 игроков, которые смогут сыграть на чемпионате Европы. Они вызваны на ближайшие товарищеские матчи со сборными Швеции и Норвегии.

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик РенновУнион»), Мадс Хермансен («Лестер»);

Защитники: Андреас КристенсенБарселона»), Симон КьерМилан»), Янник ВестергорЛестер»), Йоаким АндерсенКристал Пэлас»), Виктор НельссонГалатасарай»), Йоаким Мэле («Вольфсбург»), Виктор КристиансенБолонья»), Александер БаБенфика»), Расмус КристенсенЛидс»);

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилэйни («Андерлехт»), Пьер-Эмиль ХейбьергТоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба – «Брентфорд»), Мортен ЮлмандСпортинг»);

Нападающие: Расмус ХейлундМанчестер Юнайтед»), Йонас ВиндВольфсбург»), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба – «Андерлехт»), Андреас ОльсенБрюгге»), Юссуф ПоульсенЛейпциг»), Миккель ДамсгорБрентфорд»), Якуб Бруун Ларсен («Бернли»).

Латераль «Брондбю» Даниэль Васс в состав не попал.

Заявки многих сборных Евро-2024 уже известны. Все финальные и предварительные – здесь

10 комментариев
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Так себе состав. Мэле без Васса - деньги на ветер.
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Вроде все нужные в составе. Только , О’Райли ещё можно было взять.
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Ну а иметь моменты кто будет ?Раньше хоть латерали Васс и Меле, было хорошо
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А где легенда Барселоны Брэйтуэйт?
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Брейтуэйт в этом сезоне 18 мячей в Сегунде наколотил. Могли бы и взять про запас
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Почему самого дорогого игрока чемпионата Шотландии - о’Райли не взяли? Травма?
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Андерлехт, прям базовый клуб сборной Дании.😁😁😁😁
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с детства за Данию!
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Выйдут из группы со 2 места, могут пройти 1 раунд плей-офф, если выпадет кто-то такой же
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