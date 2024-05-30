Эриксен, Хейлунд, Кристенсен, Хейбьерг, Шмейхель, Кьер, Мэле – в составе Дании на Евро-2024
Сборная Дании объявила состав на Евро-2024.
Главный тренер национальной команды Каспер Юлманд назвал 26 игроков, которые смогут сыграть на чемпионате Европы. Они вызваны на ближайшие товарищеские матчи со сборными Швеции и Норвегии.
Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион»), Мадс Хермансен («Лестер»);
Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Янник Вестергор («Лестер»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Йоаким Мэле («Вольфсбург»), Виктор Кристиансен («Болонья»), Александер Ба («Бенфика»), Расмус Кристенсен («Лидс»);
Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилэйни («Андерлехт»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба – «Брентфорд»), Мортен Юлманд («Спортинг»);
Нападающие: Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба – «Андерлехт»), Андреас Ольсен («Брюгге»), Юссуф Поульсен («Лейпциг»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Якуб Бруун Ларсен («Бернли»).
Латераль «Брондбю» Даниэль Васс в состав не попал.
Заявки многих сборных Евро-2024 уже известны. Все финальные и предварительные – здесь