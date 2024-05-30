Эриксен, Хейлунд, Кристенсен, Хейбьерг, Шмейхель, Кьер, Мэле – в составе Дании на Евро-2024

Сборная Дании объявила состав на Евро-2024.

Главный тренер национальной команды назвал 26 игроков, которые смогут сыграть на чемпионате . Они вызваны на ближайшие товарищеские матчи со сборными Швеции и Норвегии.

Вратари: («Андерлехт»), (« »), («Лестер»);

Защитники: (« »), (« »), (« »), (« »), (« »), («Вольфсбург»), (« »), (« »), (« »);

Полузащитники: («Манчестер Юнайтед»), («Андерлехт»), (« »), , (оба – «Брентфорд»), (« »);

Нападающие: (« »), (« »), , (оба – « »), (« »), (« »), (« »), Якуб Бруун Ларсен (« »).

Латераль «Брондбю» Даниэль Васс в состав не попал.

Заявки многих сборных Евро-2024 уже известны. Все финальные и предварительные – здесь