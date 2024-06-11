Валерий Карпин: «Когда закончил карьеру, не собирался тренировать – это геморрой постоянный. Ничего такого интересного и приятного часто в этом нет» 

Валерий Карпин признался, что изначально не собирался начинать тренерскую карьеру.

«Когда я закончил карьеру, не собирался тренировать, потому что это геморрой постоянный. Будучи футболистом, я понимал, что за себя отвечаю, а тренеру надо отвечать, грубо говоря, за 20 человек. Понимал, что это разные профессии. И ничего такого интересного и приятного часто в этом нет.

Прям, когда вот этот момент наступит — «все, устал» — тогда и закончу или возьму паузу как минимум. Бывают моменты, особенно с нашей логистикой после неудачных матчей, вот эти поездки, возврат в Ростов. Порой думаешь, зачем все это надо, посещают такие мысли. Но прям «все, устал, заканчиваю» – такого не было», — сказал главный тренер сборной России и « » в эфире телеканала «Россия 24».