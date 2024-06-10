Мартинес о Роналду и Пепе в сборной Португалии: «Они обладают большим опытом и важны в раздевалке, на поле и за его пределами»

Роберто Мартинес рассказал о роли Криштиану Роналду и Пепе в сборной Португалии.

Завтра португальцы проведут товарищеский матч с командой Ирландии в рамках подготовки к Евро-2024.

«Игроки готовы к завтрашнему матчу. Пепе обладает большим опытом, тоже, они хорошо поработали в эти четыре дня.

Они важны в раздевалке, на поле и за его пределами, они важны тем значением [для команды], которое они имеют, и мы надеемся, что завтра они хорошо проявят себя, это будет шаг вперед», – сказал главный тренер сборной .