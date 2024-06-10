Мартинес о Роналду и Пепе в сборной Португалии: «Они обладают большим опытом и важны в раздевалке, на поле и за его пределами»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Пепе сборная Ирландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес товарищеские матчи (сборные) Футбол

Роберто Мартинес рассказал о роли Криштиану Роналду и Пепе в сборной Португалии.

Завтра португальцы проведут товарищеский матч с командой Ирландии в рамках подготовки к Евро-2024. 

«Игроки готовы к завтрашнему матчу. Пепе обладает большим опытом, Роналду тоже, они хорошо поработали в эти четыре дня. 

Они важны в раздевалке, на поле и за его пределами, они важны тем значением [для команды], которое они имеют, и мы надеемся, что завтра они хорошо проявят себя, это будет шаг вперед», – сказал главный тренер сборной Португалии

3 комментария
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с кришти шаг вперед в товарищеском матче, два назад в официально игре, три дорога домой к самолёту 🤣
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Ничего, если не пойдет игра на поле, будут как старожилы, сидеть на скамейке (запасных), вспоминать молодость и обсуждать наркоманов и проституток на трибунах.
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