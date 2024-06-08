Моуринью о Роналду на Евро-2024: «Свое он забьет. Не верю, что Криштиану уедет без голов»

Теги Криштиану Роналду Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу Фенербахче высшая лига Турция Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

У Жозе Моуринью спросили, какую роль Криштиану будет играть на Евро-2024.

«Криштиану – единственный, кто знает, как он себя чувствует, каковы его цели, как тренер хочет его использовать, стоит ли проводить на поле каждую минуту – или лучше поберечь его для ключевых моментов.

Многое происходит внутри, между ним и тренером. У Роналду большое влияние, и он свои голы забьет. Не верю в то, что он уедет с чемпионата Европы без голов», – сказал главный тренер «Фенербахче» в эфире RTP 3.

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35 комментариев
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Насимулировал на пеналь в первой же игре чм 2022
+15
-10
+5
Ответ Александр Северный
согласен. пенальти и с метра похоронный.
Тут идёт речь не о компаний Месси в чм
+18
-13
+5
Забьет, хейтеры будут гореть как обычно
+5
-3
+2
Ответ Aleksandr Dubovik
Причем тут месси?
У Месси даже без учёта пенальти 3+4 за турнир ))) что для любого апз означало бы турнир жизни
Обтекай
+10
-8
+2
Ответ Илья Мурашов
Ясно с тобой. Подвид человека: хейтер обыкновенный.
Если есть что по делу написать, то пиши, а не навешивай ярлыки - объясни мне непонятливому что ещё сделал Месси в 2023 году, что позволило перекрыть достижения за тот же период Эрлинга Холланда ☝️
+2
0
+2
Ну, Свадебный генерал7 поедет на Евро только за личной статистикой.
+14
-13
+1
Конечно , и не один забьет, он тут в Аравии выпрыгнул головой забил как в молодые годы
+2
-1
+1
Ответ Царун Владислав
Никто не говорил про евро. У месси 0 голов на ЧМ 2010 и копа 2011. Такое "достижение" трудно будет побить
Че там про достижение 0+0 в плей офф на чм ?)) его как побить будет ?
+1
0
+1
Ответ Царун Владислав
Он же не пенальтюсси, чтобы закончить турнир с 0 голов и даже сделать это дважды подряд
Ну да у Месси 0 голов на евро
Очередное превосходство Криша
Siiiiiii
+2
-1
+1
Ответ CopaAmerica
Ставлю на симуляцию кринжа под пеналь в первом же матче
А ещё этот Кринж7 больше всех в истории забил пенальти, более 160 голов - это мировой рекорд!
+1
0
+1
Ответ Саша Вжухов
В гол с пенальти и я верю
Не про Леонида речь
+7
-6
+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Напомню всем почитателям таланта его величества КР7, что португалец лучший бомбардир за всю историю Евро
И ни одного звания лучшего игрока турнира.
+1
-1
0
Ответ Юрий Кечко
У Месси даже без учёта пенальти 3+4 за турнир ))) что для любого апз означало бы турнир жизни Обтекай
У Модрича на ЧМ 2018 2+1 по гол+пас, но к нему вопросов почему-то нет.
+2
-2
0
Ответ s4mzxd8ykk
Ты серьезно чел, причем тут Месси. Отстань ты уже от него. Все по факту гелевый старикан только с пенки или с метра сможет забить)
Кому он забить не сможет?) Я бы понял если в группе у него Англия была или Германия с Францией но уже на групповом этапе с минимум 3 голами уйдет. Старикан лучшим бомбардиром лиги стал с 35 голами вторым лучшим бомбардиром отборочного этапа с 10 голами. Поэтому я просто и не могу воспринимать ваш бред. Уже с 2016 каждый раз то с метра он забивает то обводоку не делает то другой бред) Возвращайтесь в палату
0
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Ответ Eldzheron
Тут идёт речь не о компаний Месси в чм
Ты серьезно чел, причем тут Месси. Отстань ты уже от него. Все по факту гелевый старикан только с пенки или с метра сможет забить)
+2
-2
0
Ответ Илья Мурашов
Комментарий удален модератором
Ну если за два подряд удушающих в официальных матчах за сборную и ЗЕРО по системе гол+пас во всех матчах плей-офф ЛЧ за ПСЖ Инфантино вручил Месси ЗеБест, так это вроде достижения ☝️ с чего вы вдруг стали стесняться достижений Месси❓
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Ответ Геннадий Тимченко
А я уверен, что Роналду на турнире обойдётся без удушающих и нападений на тренеров соперника... А вот сможет ли пеший без этого обойтись на Копе❓🤔
Комментарий удален модератором
Хоть кто то сказал правильные слова
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Само собой что роналду забьёт хоть один гол с левого пенальти, и вылетит в 1/8
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Может быть сборной Грузии закатит парочку.И на этом всё закончится.
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Пенальти скорее всего исполнит
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-1
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На пустые выкатят - забьет. Не выкатят - будет стоять махать руками во вратарской. Расклад с 2014 года один и тот же
+4
-4
0
Конечно , сейчас усиленно отращивает волосы для этого
+1
-1
0
Именно что своё.
0
0
0
Напомню всем почитателям таланта его величества КР7, что португалец лучший бомбардир за всю историю Евро
+3
-3
0
Он же не пенальтюсси, чтобы закончить турнир с 0 голов и даже сделать это дважды подряд
+4
-4
0
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