Моуринью о Роналду на Евро-2024: «Свое он забьет. Не верю, что Криштиану уедет без голов»

У Жозе Моуринью спросили, какую роль Криштиану будет играть на Евро-2024.

« – единственный, кто знает, как он себя чувствует, каковы его цели, как тренер хочет его использовать, стоит ли проводить на поле каждую минуту – или лучше поберечь его для ключевых моментов.

Многое происходит внутри, между ним и тренером. У Роналду большое влияние, и он свои голы забьет. Не верю в то, что он уедет с чемпионата Европы без голов», – сказал главный тренер « » в эфире RTP 3.