Валерий Карпин: «Не обыграй Беларусь, эксперты бы говорили, что мы никакие. Побеждаешь, говорят: все равно никакие – соперник еще хуже играл. Принижать не надо»

Валерий Карпин считает, что не стоит принижать заслуги сборной России.

Российская команда обыграла сборную Беларуси (4:0) в товарищеском матче.

– Сербия – 33-я в рейтинге ФИФА, Беларусь – 98-я. На поле разница в классе тоже ощущалась?

– Конечно, сильно ощущалась. А счёт 4:0 в первом случае во многом обусловило удаление у Сербии. Если бы его не случилось, не думаю, что счет был бы таким.

Уровень и класс игроков у них, понятное дело, выше, чем у белорусов.

– Что больше порадовало по итогам трех последних матчей – 16 забитых мячей или 0 пропущенных?

– Эти игры были совершенно разными, поэтому я бы не принимал во внимание, ни сколько мы забили, ни сколько пропустили.

Куба – это одна история, Сербия – другая, из-за удаления. Если бы мы обыграли сербов 4:0 11 на 11 – порадовались бы. А последний матч полностью порадовал.

Нужно сказать футболистам спасибо за то, что провели такую игру. Если бы мы Беларусь не обыграли, эксперты говорили бы, что мы никакие. Когда побеждаешь, говорят: все равно никакие – просто соперник еще хуже играл.

Хотя соперник играет так, как позволяем ему мы. И мы играем так, как нам позволяет соперник.

Здесь дифирамбы петь никому не надо и не хочется, но и принижать ничего не надо. Это наша команда сделала так, чтобы белорусская сборная выглядела не лучшим образом.

Не потому, что хозяева не хотели, а потому, что не могли, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.