Валерий Карпин: «Не обыграй Беларусь, эксперты бы говорили, что мы никакие. Побеждаешь, говорят: все равно никакие – соперник еще хуже играл. Принижать не надо»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу сборная Беларуси по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин считает, что не стоит принижать заслуги сборной России.

Российская команда обыграла сборную Беларуси (4:0) в товарищеском матче.

– Сербия – 33-я в рейтинге ФИФА, Беларусь – 98-я. На поле разница в классе тоже ощущалась?

– Конечно, сильно ощущалась. А счёт 4:0 в первом случае во многом обусловило удаление у Сербии. Если бы его не случилось, не думаю, что счет был бы таким.

Уровень и класс игроков у них, понятное дело, выше, чем у белорусов.

– Что больше порадовало по итогам трех последних матчей – 16 забитых мячей или 0 пропущенных?

– Эти игры были совершенно разными, поэтому я бы не принимал во внимание, ни сколько мы забили, ни сколько пропустили.

Куба – это одна история, Сербия – другая, из-за удаления. Если бы мы обыграли сербов 4:0 11 на 11 – порадовались бы. А последний матч полностью порадовал.

Нужно сказать футболистам спасибо за то, что провели такую игру. Если бы мы Беларусь не обыграли, эксперты говорили бы, что мы никакие. Когда побеждаешь, говорят: все равно никакие – просто соперник еще хуже играл.

Хотя соперник играет так, как позволяем ему мы. И мы играем так, как нам позволяет соперник.

Здесь дифирамбы петь никому не надо и не хочется, но и принижать ничего не надо. Это наша команда сделала так, чтобы белорусская сборная выглядела не лучшим образом.

Не потому, что хозяева не хотели, а потому, что не могли, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

18 комментариев
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Валера, верим !!!
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Это проблема всех сильных сборных:выиграл - само собой, проиграл - кризис.
Возможно, Валере нужно пообщаться с тренером Бразилии или Франции, узнать, как они справляются с таким стрессом.
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Валерочка, не за горами то время когда эти эксперты и в прошлом твои одноклубники ещё припомнят тебе Эстонию
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Россия так-то не самым основным составом играла. Не было Головина, Баринова, Захаряна. Будь Глушенков без повреждения - наверняка и ему бы место в составе нашлось. В центре обороны не было даже Осипенко, Морозов в сборной (при всём к нему уважении) и Дивеев после кучи травм в двойке цз - тот ещё эксперимент. Пара крайних защитников Горшков-Вахания - вообще может быть в первый и в последний раз такая в сборной, а в норме играть будут совсем другие.
И вот эта команда побеждает 4:0. Действительно, принижать не стоит (хотя и петь дифирамбы тоже).
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Да вообще нет смысла ни ругать ни хвалить команду сейчас. Команде нужны просто какие-то игры, а болельщикам если и смотреть, то только лишь из любопытства. А результат без официального статуса игр-чушь.
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Валерий Верим Карпин
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Ответ Вячеслав Припузов
"Принижать не надо" А сам после матча сказал, что «Нынешняя сборная Беларуси боролась бы в нижней части первой восьмёрки РПЛ» https://www.sports.ru/football/1116126861-karpin-o-meste-sbornoj-belarusi-v-tablicze-rpl-borolas-by-v-nizhnej-ch.html
Ну и...?
Нижняя часть первой восьмёрки РПЛ - это ЦСКА, Ростов, Рубин, на 1 очко отстали Крылья Советов. Типа, лидерам РПЛ эти команды обыгрывать не надо? Или победе 4:0 над такими командами не радоваться и воспринимать как должное?
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