«Выход на ЧМ-2026 позволит Палестине заявить о себе на весь мир. Это самая большая платформа». Хавбек Рашид о мечте пройти отбор

Мохаммед Рашид хочет, чтобы сборная Палестины сыграла на ЧМ-2026.

После пяти матчей на втором этапе отбора команда занимает второе место в группе с Австралией, Ливаном и Бангладеш. Она уже гарантировала себе выход в третий раунд – впервые в истории.

«Это мечта, большая мечта. Мы все очень хотим этого, хотим хотя бы приблизиться к этому. Потому что это даст нам шанс заявить о на весь мир. Чемпионат мира является самой большой платформой для этого.

Это футбол, здесь возможно все. Но для того, чтобы добиться этого, нам предстоит выполнить огромную работу», – сказал хавбек в интервью The Guardian.