«Выход на ЧМ-2026 позволит Палестине заявить о себе на весь мир. Это самая большая платформа». Хавбек Рашид о мечте пройти отбор

Теги Сборная Палестины по футболу ЧМ-2026 квалификация ЧМ-2026 Азия Политика Футбол

Мохаммед Рашид хочет, чтобы сборная Палестины сыграла на ЧМ-2026.

После пяти матчей на втором этапе отбора команда занимает второе место в группе с Австралией, Ливаном и Бангладеш. Она уже гарантировала себе выход в третий раунд – впервые в истории.

«Это мечта, большая мечта. Мы все очень хотим этого, хотим хотя бы приблизиться к этому. Потому что это даст нам шанс заявить о Палестине на весь мир. Чемпионат мира является самой большой платформой для этого.

Это футбол, здесь возможно все. Но для того, чтобы добиться этого, нам предстоит выполнить огромную работу», – сказал хавбек в интервью The Guardian.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Только если выйдете, давайте стволы в раздевалке оставите перед игрой,ок?
+3
-2
+1
Да вы, ребята, уже заявили. Спасибо, больше не надо.
+1
0
+1
О Палестине и так знает весь мир. Там инфоповоды похлеще были, чем любой футбольный успех команды из этого региона
+1
0
+1
Лучше Ливан все же
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий