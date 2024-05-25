«Остановите геноцид. ЕС, не будь соучастником». Два человека растянули на поле флаг Палестины перед игрой «Барселоны» с «Лионом» в финале женской ЛЧ

Перед финалом женской Лиги чемпионов был продемонстрирован палестинский флаг.

L’Equipe передает, что незадолго до начала игры между «Барселоной» и «Лионом» два человека, явно получившие аккредитацию, растянули флаг с надписями «Остановите геноцид» и «ЕС, не будь соучастником». Они это сделали после того, как футболистки вышли из подтрибунного помещения и выстроились на поле.

Вскоре представители УЕФА добились того, что флаг убрали.

Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Победу одержала «Барселона» – 2:0.

Фото: lequipe.fr