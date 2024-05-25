«Остановите геноцид. ЕС, не будь соучастником». Два человека растянули на поле флаг Палестины перед игрой «Барселоны» с «Лионом» в финале женской ЛЧ

Теги Лион Барселона лига 1 Франция Ла Лига УЕФА женский футбол происшествия Сборная Палестины по футболу Сан-Мамес Политика Футбол

Перед финалом женской Лиги чемпионов был продемонстрирован палестинский флаг.

L’Equipe передает, что незадолго до начала игры между «Барселоной» и «Лионом» два человека, явно получившие аккредитацию, растянули флаг с надписями «Остановите геноцид» и «ЕС, не будь соучастником». Они это сделали после того, как футболистки вышли из подтрибунного помещения и выстроились на поле.

Вскоре представители УЕФА добились того, что флаг убрали.

Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Победу одержала «Барселона» – 2:0.

Фото: lequipe.fr

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16 комментариев
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Вот это акция
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А почему они не обратятся к Хамасу, чтобы те отпустили заложников и сдали оружие?
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Ответ Callid
Опять этот "геноцид". Партия ХАМАСа пришла в 2006/07, и их лозунгом был откровенный гнцд . И спрятались за нищими ... Браво мля
А израиль с момента образования занимается апортеидом. Там на законнодательном уровне нацизм (дороги только для граждан израиля, например)
+7
-5
+2
Ответ rigobersong
Запад ответит за военные преступления против мирного народа!
История знает только один прициндент:
Нюрнбергский процесс ;)
+3
-2
+1
Ответ Leon Petov
Апартеид был в ЮАР, когда у темнокожих было меньше прав, чем у белых. В Израиле живут 2 миллиона палестинцев, которые имеют равные права с евреями. Более того, они даже воюют в ЦАХАЛ)
Ух ты.. не врёшь?)))) И из домов никого не выгоняли? И "исторические земли" не отжимали?
Палестина всё меньше и меньше..
Оправдывай леон неполживый
+2
-1
+1
Ответ Иван Иванов
Ух ты.. не врёшь?)))) И из домов никого не выгоняли? И "исторические земли" не отжимали? Палестина всё меньше и меньше.. Оправдывай леон неполживый
Зачем врать, интернет в помощь) ещё ты наверное удивишься, что не вся Палестина контролируется ХАМАС, а лишь Газа. Есть ещё ФАТХ, который является врагом ХАМАСа)
+2
-1
+1
Ответ Leon Petov
Апартеид был в ЮАР, когда у темнокожих было меньше прав, чем у белых. В Израиле живут 2 миллиона палестинцев, которые имеют равные права с евреями. Более того, они даже воюют в ЦАХАЛ)
Ну это неправда, никаких политических прав у подавляющего большинства палестинцев в Израиле нет.
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