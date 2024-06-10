Бернарду об интересе «МЮ» к Невешу: «Советую ему перейти в «Ман Сити». Желаю для него самого лучшего и хочу видеть рядом с собой»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Бернарду Силва Жоау Невеш Футбол

Бернарду Силва посоветовал Жоау Невешу перейти в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к хавбеку «Бенфики».

«Я бы посоветовал ему перейти в «Манчестер Сити». Это непросто. Он игрок, которого хотят многие клубы, благодаря его успехам в прошлом сезоне.

Как португальцу и футболисту мне это нравится, я бы хотел видеть его рядом с собой. Но я хочу для него самого лучшего. Гвардиола? Мне не нужно его убеждать. Жоау Невеш уже убеждает всех своей работой и энергией, которую он привносит в игру.

Он не будет дешевым игроком, и многим клубам будет непросто вступить в гонку за него. Пусть примет свое решение, пусть оно будет лучшим для него. Если он продолжит с такой же энергией, его ждет очень хорошее будущее», – заявил полузащитник «Сити».

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш провел 33 матча в чемпионате Португалии, забил 3 гола и сделал результативную передачу. 

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3 комментария
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Спросите Бруну: если и он желает Невешу самого лучшего, то тоже посоветует ему перейти в МанСити, а не нынешний МЮ
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Ответ pit4er
Спросите Бруну: если и он желает Невешу самого лучшего, то тоже посоветует ему перейти в МанСити, а не нынешний МЮ
Бруну здравый человек, он посоветует ему рядом с ним в МЮ
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надолго ли сам Бернарду в Сити только?
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