Бернарду об интересе «МЮ» к Невешу: «Советую ему перейти в «Ман Сити». Желаю для него самого лучшего и хочу видеть рядом с собой»
Бернарду Силва посоветовал Жоау Невешу перейти в «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к хавбеку «Бенфики».
«Я бы посоветовал ему перейти в «Манчестер Сити». Это непросто. Он игрок, которого хотят многие клубы, благодаря его успехам в прошлом сезоне.
Как португальцу и футболисту мне это нравится, я бы хотел видеть его рядом с собой. Но я хочу для него самого лучшего. Гвардиола? Мне не нужно его убеждать. Жоау Невеш уже убеждает всех своей работой и энергией, которую он привносит в игру.
Он не будет дешевым игроком, и многим клубам будет непросто вступить в гонку за него. Пусть примет свое решение, пусть оно будет лучшим для него. Если он продолжит с такой же энергией, его ждет очень хорошее будущее», – заявил полузащитник «Сити».
В минувшем сезоне 19-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш провел 33 матча в чемпионате Португалии, забил 3 гола и сделал результативную передачу.