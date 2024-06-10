Феликс о Роналду: «Он показался мне человеком ростом в 3 метра и шириной в 2, персонажем из видеоигры, когда я впервые его увидел. Икона португальского футбола и образец для подражания»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс вспомнил о первом знакомстве с Криштиану Роналду.

«Он является иконой португальского футбола и образцом для подражания как на поле, так и в жизни. Когда я впервые пришел в раздевалку сборной, он казался мне персонажем из видеоигры.

Он показался мне человеком ростом в три метра и шириной в два. Я никогда не видел его вживую [прежде], это было очень странно», – сказал полузащитник сборной Португалии в интервью Nude Project.

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30 комментариев
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Гигант мысли, отец португальской демократии
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Короче, шесть квадратных метров.
Ваш кэп ©
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Представляю. Я в детстве автограф смог взять у Булыкина и Сычёва на их пике. Это незабываемые ощущения. А тут оказался человек в одной команде с Криштиану. Я не сравниваю впечатления. Просто те, кто хоть раз стояли рядом со своими кумирами, меня поймут.
+10
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+7
Ответ Sergio Podval
интересно, вся эта зелень типа Феликса про Эйсебио слышали?) или хотя бы Фиго...
Конечно слышал. Как и у нас об Яшине, например.
Но перед глазами всю его жизнь у него Роналду, так что пример более впечатляющий, чем Эйсебио времен чб трансляций
+7
0
+7
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
Эм, таким же образом всю дорогу бразилы говорят о Пеле, аргентинцы о Марадоне... Да те же португальцы до Роналду так говорили об Эйсебио.
"Люди как люди, так ведь это всегда было" (с)
+7
0
+7
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
условная молодёжь из цска которая равняется на акинфеева тоже ему лижет получается?
+10
-3
+7
Сразу Маяковский вспоминается, и витрина магазина продовольственного.
+4
-1
+3
Ответ Н.Ф.
Короче, шесть квадратных метров. Ваш кэп ©
Посчитайте Зуле, пожалуйста, очень хочется сравнить
+3
-1
+2
Ответ Ллб
Посчитайте Зуле, пожалуйста, очень хочется сравнить
Размер видимой части Вселенной, не меньше.
+2
0
+2
Ответ Messi GOAT
Какой родине?? Уже через неделю в наср парнишку будут сватать! 🤭😂😂
Теперь это их родина.. Родина денег.. 😀
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Ответ Вальдано
Видать, выперли Феликса из Барсы.. Хочет трудоустроиться на родине.. Хе..
Какой родине?? Уже через неделю в наср парнишку будут сватать! 🤭😂😂
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Ответ Sergio Podval
интересно, вся эта зелень типа Феликса про Эйсебио слышали?) или хотя бы Фиго...
Ты знаешь что-нибудь про Виктора Понедельника?
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Ответ superbro
Goat одним словом 💪
ну так... гоатик только если... хех
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Феликс о Месси: когда я увидел его, мне показалось что это боллбой ростом полтора метра
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Да видел я его на стадионе пару раз, не такой он как Птицин описывает: всего-то 2.20х1.7
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Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру - человек и пароход.
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Насчёт иконы тебе тоже показалось
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Передохнуть ему надо, трудный сезон выдался наверное, это размер мини-футбольных ворот - 3 на 2
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интересно, вся эта зелень типа Феликса про Эйсебио слышали?) или хотя бы Фиго...
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Комментарий удален пользователем
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