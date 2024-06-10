Феликс о Роналду: «Он показался мне человеком ростом в 3 метра и шириной в 2, персонажем из видеоигры, когда я впервые его увидел. Икона португальского футбола и образец для подражания»
Жоау Феликс вспомнил о первом знакомстве с Криштиану Роналду.
«Он является иконой португальского футбола и образцом для подражания как на поле, так и в жизни. Когда я впервые пришел в раздевалку сборной, он казался мне персонажем из видеоигры.
Он показался мне человеком ростом в три метра и шириной в два. Я никогда не видел его вживую [прежде], это было очень странно», – сказал полузащитник сборной Португалии в интервью Nude Project.
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Но перед глазами всю его жизнь у него Роналду, так что пример более впечатляющий, чем Эйсебио времен чб трансляций
"Люди как люди, так ведь это всегда было" (с)