Феликс о Роналду: «Он показался мне человеком ростом в 3 метра и шириной в 2, персонажем из видеоигры, когда я впервые его увидел. Икона португальского футбола и образец для подражания»

Жоау Феликс вспомнил о первом знакомстве с Криштиану Роналду.

«Он является иконой португальского футбола и образцом для подражания как на поле, так и в жизни. Когда я впервые пришел в раздевалку сборной, он казался мне персонажем из видеоигры.

Он показался мне человеком ростом в три метра и шириной в два. Я никогда не видел его вживую [прежде], это было очень странно», – сказал полузащитник сборной Португалии в интервью Nude Project.