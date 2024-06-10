Жоау Феликс: «Роналду – пример для всех португальцев. Месси – чудесный игрок. Не буду выбирать между ними, чтобы не злить их фанатов. Надо наслаждаться игрой обоих»

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Жоау Феликс не захотел выбирать между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я не люблю отвечать на этот вопрос. Криштиану – пример для подражания для всех португальцев. Месси – чудесный игрок. Оба замечательные, и я должен наслаждаться ими как можно больше, потому что их эпоха подходит к концу. Мы должны наслаждаться ими.

Я не буду выбирать кого-то одного из них, потому что фанаты Криштиану будут злиться на меня, если я выберу Месси, а если я выберу Роналду, то злиться будут уже фанаты Месси», – сказал полузащитник сборной Португалии в интервью Nude Project.

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23 комментария
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по моему ты уже задел болельщиков Роналду что не выбрал его, будучи Португальцем
+23
-8
+15
Ответ Петя Петушков
Выбор между королем футбола и Роналду пусть каждый сделает сам
Фамилия в нике у тебя подходящая
+22
-17
+5
Быть вечно вторым за Месси это почетно!
+3
0
+3
Всё правильно. Играет за Барселону и сборную Португалии. И лучше нейтралитет держать.
+5
-2
+3
Ответ Илья Мурашов
Очевидно, что он фанат Месси. Знает, что будут проблемы с Роналду, если назовет Месси, а назвать Роналду лучшим язык не поворачивается. Месси в этом плане спокойнее. Например, Гарначо известный фанат Роналду, но в сборной проблем нет.
а вот если бы был такой же тип, как Гарначо, в сборной Португалии, который был фанатом Месси, то вылетел бы оттуда, как пробка.
+2
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+2
Ответ F.Castro
по моему ты уже задел болельщиков Роналду что не выбрал его, будучи Португальцем
Очень хорошо ☺️☺️☺️
+2
0
+2
согласен. задолбали эти сра4и школьников, надо наслаждаться последними годами игры двух легенд
+3
-1
+2
какой уродливый человек
+1
0
+1
А вообще выдал базу же. Сколько угодно можно спорить, кто круче. Но очевидно же, что оба - явление в футболе лет этак за 20 последних. И мы это видели. И пока ещё видим. Нам сказочно повезло, ребят
0
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Судя по всему он явно не за Роналду, да и звучало бы из уст португальца естественно, что за него. Тем более с Месси все равно уже в команде не пересечешься.
+8
-8
0
Очевидно, что он фанат Месси. Знает, что будут проблемы с Роналду, если назовет Месси, а назвать Роналду лучшим язык не поворачивается. Месси в этом плане спокойнее. Например, Гарначо известный фанат Роналду, но в сборной проблем нет.
+1
-1
0
Нанастоящий португалец этот Фелиш.. 😀
0
0
0
Адекватно высказался, но всё же чемпион мира Лео Месси величественнее верблюда 🐪
+9
-9
0
Ответ Великий Алонсо
Фамилия в нике у тебя подходящая
Фанат Роналду с 1984 года
+9
-9
0
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Никак не попустит, да?)
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
Ответ F.Castro
по моему ты уже задел болельщиков Роналду что не выбрал его, будучи Португальцем
Потому что сделав выбор в пользу Роналду, он задел бы уже болельщиков Барселоны, в которой всеми силами хочется и дальше оставаться.
0
0
0
Выбор между королем футбола и Роналду пусть каждый сделает сам
+16
-16
0
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