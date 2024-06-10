Жоау Феликс: «Роналду – пример для всех португальцев. Месси – чудесный игрок. Не буду выбирать между ними, чтобы не злить их фанатов. Надо наслаждаться игрой обоих»

Жоау Феликс не захотел выбирать между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я не люблю отвечать на этот вопрос. – пример для подражания для всех португальцев. – чудесный игрок. Оба замечательные, и я должен наслаждаться ими как можно больше, потому что их эпоха подходит к концу. Мы должны наслаждаться ими.

Я не буду выбирать кого-то одного из них, потому что фанаты Криштиану будут злиться на меня, если я выберу Месси, а если я выберу Роналду, то злиться будут уже фанаты Месси», – сказал полузащитник сборной в интервью Nude Project.