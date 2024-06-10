Лучший игрок финала ЛЕ-2021 Капу покинул «Вильярреал» как свободный агент
Этьен Капу больше не будет выступать за «Вильярреал».
Полузащитник покидает команду как свободный агент, проведя в ее составе 148 матчей и став лучшим игроком финала Лиги Европы 2021 года против «Манчестер Юнайтед».
Экс-хавбек сборной Франции выступал за испанскую команду с сезона-2020/21.
Также и Коклен покинет Вильярреал летом, автор гола в ворота Ливерпуля в 1/2 ЛЧ, после которого показалось, что чудо возможно.
Будем смотреть, кого руководство на замену подпишет, если подпишет.