Лучший игрок финала ЛЕ-2021 Капу покинул «Вильярреал» как свободный агент

Теги Вильярреал Ла Лига Лига Европы УЕФА трансферы Этьен Капу Футбол

Этьен Капу больше не будет выступать за «Вильярреал».

Полузащитник покидает команду как свободный агент, проведя в ее составе 148 матчей и став лучшим игроком финала Лиги Европы 2021 года против «Манчестер Юнайтед».

Экс-хавбек сборной Франции выступал за испанскую команду с сезона-2020/21.

Подробно статистику 35-летнего Капу можно изучить здесь.

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3 комментария
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Ответ RokeSantaCruz
Кому там опорник нужен
Спартаку
+4
0
+4
Постарел парнишка. Годы берут своё и он не тянет уже. Хотя в своё время был очень крутым игроком и принес очень много пользы.
Также и Коклен покинет Вильярреал летом, автор гола в ворота Ливерпуля в 1/2 ЛЧ, после которого показалось, что чудо возможно.

Будем смотреть, кого руководство на замену подпишет, если подпишет.
+1
0
+1
Кому там опорник нужен
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0
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