Лучший игрок финала ЛЕ-2021 Капу покинул «Вильярреал» как свободный агент

Этьен Капу больше не будет выступать за «Вильярреал».

Полузащитник покидает команду как свободный агент, проведя в ее составе 148 матчей и став лучшим игроком финала 2021 года против «Манчестер Юнайтед».

Экс-хавбек сборной Франции выступал за испанскую команду с сезона-2020/21.

Подробно статистику 35-летнего можно изучить здесь.