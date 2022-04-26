Хавбек «Вильярреала» Капу: «Энфилд» – это ад. «Ливерпулю» все равно с кем играть, они просто хотят убить всех»

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Этьен Капу назвал адом атмосферу на «Энфилде».

Полузащитник «Вильярреала» высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Энфилд» – это ад, нужно называть вещи своими именами. Это ад. 

Это худший стадион, на котором я был в Англии. Атмосфера, то, как они играют... 90 минут ты живешь в аду.

У них [«Ливерпуля»] есть способность превосходить самих себя, постоянно доставлять вам одни неприятности в любой части поля. Они никогда не останавливаются, все время давят, они хотят забивать голы, и даже когда забивают, они продолжают в том же духе. Они хотят выбить вас. 

Им все равно, с кем они играют, они просто хотят убить всех, и все», – сказал Капу AFP. 

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