Хавбек «Вильярреала» Капу: «Энфилд» – это ад. «Ливерпулю» все равно с кем играть, они просто хотят убить всех»

назвал адом атмосферу на «Энфилде».

Полузащитник высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля» в полуфинале чемпионов.

– это ад, нужно называть вещи своими именами. Это ад.

Это худший стадион, на котором я был в Англии. Атмосфера, то, как они играют... 90 минут ты живешь в аду.

У них [ ] есть способность превосходить самих себя, постоянно доставлять вам одни неприятности в любой части поля. Они никогда не останавливаются, все время давят, они хотят забивать голы, и даже когда забивают, они продолжают в том же духе. Они хотят выбить вас.

Им все равно, с кем они играют, они просто хотят убить всех, и все», – сказал Капу AFP.