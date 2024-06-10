Карпин о соперниках России: «Играть с Брунеем или Лаосом неправильно. Хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня»

Валерий Карпин поделился мнением относительно соперников сборной России.

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможности сыграть два матча в это окно ФИФА.

Россия обыграла Беларусь (4:0) в товарищеской игре.

«Особо и рассматривать было нечего. Непонятно было, с кем еще мы можем сыграть.

Все-таки хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня.

Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всем к ним уважении», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.