Карпин о соперниках России: «Играть с Брунеем или Лаосом неправильно. Хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня»
Валерий Карпин поделился мнением относительно соперников сборной России.
Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможности сыграть два матча в это окно ФИФА.
Россия обыграла Беларусь (4:0) в товарищеской игре.
«Особо и рассматривать было нечего. Непонятно было, с кем еще мы можем сыграть.
Все-таки хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня.
Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всем к ним уважении», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Не всякий Нигер, наверно, готов на выезд в Россию ехать
Вот они потом на международных матчах без должной подготовки и не играют нормально...
правда накидают полную авоську , если деньгами не подмажут ...
По факту тут все зависит от готовности конкретной федерации договориться с РФС и приехать в РФ на матч. На выезд в Лаос таскать деревяшек нерентабельно, и очков маловато