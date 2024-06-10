Карпин о соперниках России: «Играть с Брунеем или Лаосом неправильно. Хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Брунея сборная Лаоса Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин поделился мнением относительно соперников сборной России.

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможности сыграть два матча в это окно ФИФА.

Россия обыграла Беларусь (4:0) в товарищеской игре.

«Особо и рассматривать было нечего. Непонятно было, с кем еще мы можем сыграть.

Все-таки хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня.

Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всем к ним уважении», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

26 комментариев
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Предлагаю сборной России сыграть с Зенитом. Можно даже всех зенитовских россиян им оставить.
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Там в отборе в Африке сборная Эсватани снялась с турнира. И каждый тур одна из Африканских стран всегда свободна для игр. Например, сегодня вполне могли провести товарняк с Ниге́ром.
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Ответ Мирзоанис Якубов
Ну тут играть придётся с теми, кто согласится приехать в Россию и с нею сыграть. Тут как бы положение диктует не сборная России, а как раз её соперники. И если уже с Беларусью пришлось играть, это значит, что все доступные и более-менее нормальные варианты уже перебрали.
Талибы готовы сыграть
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Ну тут играть придётся с теми, кто согласится приехать в Россию и с нею сыграть. Тут как бы положение диктует не сборная России, а как раз её соперники. И если уже с Беларусью пришлось играть, это значит, что все доступные и более-менее нормальные варианты уже перебрали.
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Ещё не факт что Карпин обыграл бы сборные Брунея и Лаоса
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Не то чтобы сейчас был большой выбор возможных оппонентов…
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Ответ Абдулов Алексей
Там в отборе в Африке сборная Эсватани снялась с турнира. И каждый тур одна из Африканских стран всегда свободна для игр. Например, сегодня вполне могли провести товарняк с Ниге́ром.
Спасибо что поставили ударение, но я всё равно пошучу. Как 11 наших будут играть против 1 человека?
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Ответ Potapson
Ну если игры БРИКС проводим, значит можно и с Бразилией сыграть. Вроде как получается почти дружественная нам страна.
Это мы решили что она нам дружественная ?) наверное как и с Китаем ?) Думаю мы для Бразилии как для нашей команды сборная Талибана
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Ещё не факт что Карпин обыграл бы сборные Брунея и Лаоса
один вряд ли, да
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Ответ maks44
Предлагаю сборной России сыграть с Зенитом. Можно даже всех зенитовских россиян им оставить.
И какой Зениту от этого профит?
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Ответ maks44
Предлагаю сборной России сыграть с Зенитом. Можно даже всех зенитовских россиян им оставить.
Спасибо, мы откажемся
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Ответ Александр Александров
Талибы готовы сыграть
у талибов сборной нет. Под вывеской Афганистана играет сборная беженцев, которая фактически существует независимо от внутриафганских дел и властей.
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Ответ Александр Александров
если забашляют как камеруну, то поедут
Камеруну забашляли 450К евро вроде. Нигер точно должен быть дешевле
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Ответ goshforever
Не видел такой новости. Можно ссылку? Если снялись, то, наверно, не от желания съездить в условный Калининград. Не всякий Нигер, наверно, готов на выезд в Россию ехать
если забашляют как камеруну, то поедут
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Ответ Абдулов Алексей
Там в отборе в Африке сборная Эсватани снялась с турнира. И каждый тур одна из Африканских стран всегда свободна для игр. Например, сегодня вполне могли провести товарняк с Ниге́ром.
Не видел такой новости. Можно ссылку? Если снялись, то, наверно, не от желания съездить в условный Калининград.

Не всякий Нигер, наверно, готов на выезд в Россию ехать
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Так вы "летите" с более-менее нормальными командами, потому что своих футболистов не развиваете. Кошельки типа Газпрома скупает Бразилию (ну в смысле тех кто дома у себя не пригодился уже), чтобы создать иллюзию нормального чемпионата, а свои на лавках сидят.
Вот они потом на международных матчах без должной подготовки и не играют нормально...
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Так говорит будто Лаос на многое слабее вас , вы узбеков то с киргизами в том году не могли выигрывать , ничьи катали с нулями на табло
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С легионерами РПЛ!!!
правда накидают полную авоську , если деньгами не подмажут ...
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Конкретные Бруней и Лаос, судя по рейтингу, пожиже Кубы будут. Но Валера явно специально выскреб что-то с самого дна.

По факту тут все зависит от готовности конкретной федерации договориться с РФС и приехать в РФ на матч. На выезд в Лаос таскать деревяшек нерентабельно, и очков маловато
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Можно с Зенитом из Рио
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