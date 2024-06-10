Писарев о сборной России: «Были люди, приехавшие не с тем настроем, но потом психология поменялась. Карпин не орет, ему хватает словарного запаса, чтобы зацепить футболистов»

Николай Писарев рассказал о настрое футболистов сборной России.

В рамках июньских сборов национальная команда сыграла с Беларусью в Минске, одержав победу со счетом 4:0.

– Были люди, которые приехали как на прогулку?

– Были люди, которые приехали не с тем настроем. И первая тренировка эта показала.

Но потом психология поменялась. И уже не осталось футболистов, которые показывали бы отпускное настроение.

Я не буду цитировать , что он говорил. Он не орал, но ему этого и не надо. Ему хватает словарного запаса, чтобы зацепить футболистов.

Все строится на доверии. Надо сразу сказать в глаза, кто готов на 100 процентов играть за сборную, – сказал тренер сборной России.