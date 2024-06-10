Анчелотти об уходе Крооса из футбола: «Сказал ему, что если осенью передумает и захочет вернуться, пусть позвонит, и начнем заново»

Карло Анчелотти высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

34-летний полузащитник покинул «Реал» в конце сезона и закончит игровую карьеру после Евро-2024.

В свою очередь, 38-летний останется в « » еще на год.

«Модрич – уникальный пример качества и индивидуальности.

К сожалению, решил остановиться, он немец, но выбрал остаться жить в Мадриде.

Я сказал ему, что, если осенью он передумает, пусть просто позвонит, и мы начнем заново», – рассказал главный тренер «Реала».