Анчелотти об уходе Крооса из футбола: «Сказал ему, что если осенью передумает и захочет вернуться, пусть позвонит, и начнем заново»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Карло Анчелотти высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

34-летний полузащитник покинул «Реал» в конце сезона и закончит игровую карьеру после Евро-2024.

В свою очередь, 38-летний Лука Модрич останется в «Мадриде» еще на год.

«Модрич – уникальный пример качества и индивидуальности.

К сожалению, Кроос решил остановиться, он немец, но выбрал остаться жить в Мадриде.

Я сказал ему, что, если осенью он передумает, пусть просто позвонит, и мы начнем заново», – рассказал главный тренер «Реала».

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16 комментариев
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Кроос ответил: я не Хави
+16
-1
+15
Ответ Trixi
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Что, до сих пор полыхает?
+13
-1
+12
Тони не передумает, в этом его характер, но даже жаль, еще пару сезонов в таком же праймовом состояние он бы отыграл 100%
+11
0
+11
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Кроос ответил: я не Хави
и не заплакал
+7
0
+7
Ответ meringue
Что, до сих пор полыхает?
На самом деле жалко в этом сезоне антифанатов Реала..
+8
-1
+7
Ответ meringue
Что, до сих пор полыхает?
Ахахха видимо да )
+5
0
+5
И мы начнем заново брать ЛЧ
+4
0
+4
К сожалению большому, навряд ли он вернётся
+1
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0
Если немец решил остаться в солнечном Мадриде, значит займётся виноделием.👍🍷
А также гостинично - ресторанным бизнесом.
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Ответ skywalker_d
На самом деле жалко в этом сезоне антифанатов Реала..
Нет, не жалко.
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Ответ skywalker_d
На самом деле жалко в этом сезоне антифанатов Реала..
не особо
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Ответ skywalker_d
Ахахха видимо да )
причем капитально
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Ответ Trixi
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много причин. особенно в этом сезоне.
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