Анчелотти об Италии на Евро: «После прошлой победы мы упустили смену поколений. Не знаю, каковы шансы сейчас»

Теги Карло Анчелотти Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Сборная Италии по футболу Ла Лига Евро-2024 Футбол

Карло Анчелотти высказался о сборной Италии перед Евро-2024.

«Мне очень интересно посмотреть на сборную Германии дома, у них интересная команда.

[Что касается Италии], думаю, что после победы на прошлом Евро мы упустили смену поколений, поэтому не знаю, каковы могут быть наши шансы.

Я буду следить за матчами по телевизору, если повезет находиться в часовом поясе, который позволит смотреть их с утра», – отметил главный тренер «Реала».

Чемпионат Европы стартует в пятницу 14 июня. Италия начнет свое выступление в группе B со сборными Испании, Хорватии и Албании. Хозяйка турнира Германия – в группе А вместе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По последним товарнякам итальянцев есть ощущение,что выход из группы будет уже сенсацией.Но куда деваться,FORZA ITALIA…!!!
+2
0
+2
Хорватия не такая уж сильная. Надо проходить.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий