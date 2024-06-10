Анчелотти об Италии на Евро: «После прошлой победы мы упустили смену поколений. Не знаю, каковы шансы сейчас»
Карло Анчелотти высказался о сборной Италии перед Евро-2024.
«Мне очень интересно посмотреть на сборную Германии дома, у них интересная команда.
[Что касается Италии], думаю, что после победы на прошлом Евро мы упустили смену поколений, поэтому не знаю, каковы могут быть наши шансы.
Я буду следить за матчами по телевизору, если повезет находиться в часовом поясе, который позволит смотреть их с утра», – отметил главный тренер «Реала».
Чемпионат Европы стартует в пятницу 14 июня. Италия начнет свое выступление в группе B со сборными Испании, Хорватии и Албании. Хозяйка турнира Германия – в группе А вместе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.