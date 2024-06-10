Анчелотти об Италии на Евро: «После прошлой победы мы упустили смену поколений. Не знаю, каковы шансы сейчас»

Карло Анчелотти высказался о сборной Италии перед Евро-2024.

«Мне очень интересно посмотреть на сборную дома, у них интересная команда.

[Что касается ], думаю, что после победы на прошлом Евро мы упустили смену поколений, поэтому не знаю, каковы могут быть наши шансы.

Я буду следить за матчами по телевизору, если повезет находиться в часовом поясе, который позволит смотреть их с утра», – отметил главный тренер « ».

Чемпионат Европы стартует в пятницу 14 июня. Италия начнет свое выступление в группе B со сборными , Хорватии и Албании. Хозяйка турнира Германия – в группе А вместе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.