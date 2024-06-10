Пеп о Канселу в «Барсе»: «Решение должно устраивать всех. Если клубы не договорятся, ему придется вернуться в «Сити»

Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Жоау Канселу.

Защитник « » провел минувший сезон в «Барселоне» на правах аренды. Предполагается, что клубы должны договориться о новом арендном соглашении или полноценном трансфере игрока. Утверждалось, что у футболиста был конфликт с .

«Решение должно устраивать всех, клубы обсудят это.

– наш игрок, и, если соглашение не будет достигнуто, ему придется вернуться к предсезонке.

Если он захочет остаться там и клубы согласятся, будет снова [заключено соглашение]», – сказал главный тренер «Сити».

Жоау провел 42 матча за «Барсу», забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Подробная статистика 30-летнего португальца доступна здесь.