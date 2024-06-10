Пеп о Канселу в «Барсе»: «Решение должно устраивать всех. Если клубы не договорятся, ему придется вернуться в «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Жоау Канселу Футбол

Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Жоау Канселу.

Защитник «Манчестер Сити» провел минувший сезон в «Барселоне» на правах аренды. Предполагается, что клубы должны договориться о новом арендном соглашении или полноценном трансфере игрока. Утверждалось, что у футболиста был конфликт с Пепом Гвардиолой.

«Решение должно устраивать всех, клубы обсудят это.

Канселу – наш игрок, и, если соглашение не будет достигнуто, ему придется вернуться к предсезонке.

Если он захочет остаться там и клубы согласятся, будет снова [заключено соглашение]», – сказал главный тренер «Сити».

Жоау провел 42 матча за «Барсу», забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Подробная статистика 30-летнего португальца доступна здесь.

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3 комментария
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Надо повторно арендовать, игрок качественный
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