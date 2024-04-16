Беллингем о расизме: «Нужно делать больше для поддержки таких игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает таких оскорблений»

Джуд Беллингем выступил против расизма болельщиков на матчах.

«Расистские оскорбления в выездных матчах уже почти привычны. Нужно делать больше, [чтобы не допустить этого]. Этого не должно происходить, футбольные руководители должны делать больше.

Необходимо сделать больше для поддержки таких игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает таких оскорблений», – сказал хавбек « ».

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме