Беллингем о расизме: «Нужно делать больше для поддержки таких игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает таких оскорблений»
Джуд Беллингем выступил против расизма болельщиков на матчах.
«Расистские оскорбления в выездных матчах уже почти привычны. Нужно делать больше, [чтобы не допустить этого]. Этого не должно происходить, футбольные руководители должны делать больше.
Необходимо сделать больше для поддержки таких игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает таких оскорблений», – сказал хавбек «Реала».