Беллингем о расизме: «Нужно делать больше для поддержки таких игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает таких оскорблений»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Джуд Беллингем дискриминация Футбол

Джуд Беллингем выступил против расизма болельщиков на матчах.

«Расистские оскорбления в выездных матчах уже почти привычны. Нужно делать больше, [чтобы не допустить этого]. Этого не должно происходить, футбольные руководители должны делать больше.

Необходимо сделать больше для поддержки таких игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает таких оскорблений», – сказал хавбек «Реала».

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме

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53 комментария
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Лицемер Беллингем, рос в престижном районе с белыми детьми и достатком, но стоило в реал перейти, сразу вспомнил каким цветом кожи надо играть:)))
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Никто не заслуживает таких оскорблений как Винисиус, если не ведет себя как Винисиус
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«Никто не заслуживает таких оскорблений, кроме Вини с опилками в голове»
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Как-раз Винисиус заслуживает.
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Почему перестали бухаться на колени перед матчами?! Что уже не жалко негров?
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так вы своим поведением этот расизм из бытового (повседневного-банального) превратили в идеологию "боления"...
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Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Провоцирует он реально много, хоть и с расистскими оскорблениями реально перебор
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Какие то бессмысленные речи. Надо провести с этими анфан-териблями разъяснительную беседу о вреде провокаций. А то строят из себя общественных деятелей. Мартины Лютеры Кинги...
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Мр Винисиус Дж. сам очень многое себе позволяет. Не поддерживаю расизм, но надо быть объективным - если ты требуешь особого отношения к себе, то обязательно его получишь. Но не обязательно положительного. Сам заслужил и поведением на поле, и вне игры
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Винисиус и еже с ними должны в ноги падать ,тем кто вытащил из трущеб и дал почувствовать себя человеком
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Будь моя воля, я бы спас винисиуса от этого расизма и вернул его в Бразилию и отправил бы к нему анчелотти.
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Даже Суходрищев?
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*никто как винисиус не заслуживает таких оскорбленийй
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Я смотрю...про голы забыл...мечется как таракан, борьбой с расизмом увлекся, прочухал что борец с расизмом получает больше пичичи!
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Так Винисиус не заслуживает оскорблений, а заслуживает очень часто нормальных люлей
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Никто не заслуживает, кроме самого винисиуса. Он очень старается, очень стримится заслужить. Скоро капитаном станет😁
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Это же как его Винисиус достал….
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Этих чуваков не смущает, что у них домашняя форма - белая?
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Этот Винисиус заслужил такое отношение к себе, и нечего его теперь защищаться, а пусть он меняется в лучшую сторону.
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Подставьте в мем с плачущим Вуди Харрельсоном, вытирающим слёзы долларами, лицо Винисиуса. Хорошая иллюстрация будет))
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Ответ Coongur
Никто не заслуживает таких оскорблений как Винисиус, если не ведет себя как Винисиус
а как он себя ведёт? провоцирует? хорошо. провоцируйте его тоже, оскорблять не есть провоцировать! разницу чувствуете?
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Джуд следующий, после этих слов🙄
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Назвать черного-черным это не расизм, это констатация его цвета. Есть страна Нигер. Ее же не упрекают в расизме.
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Ответ Антоша Спирин
Какие то бессмысленные речи. Надо провести с этими анфан-териблями разъяснительную беседу о вреде провокаций. А то строят из себя общественных деятелей. Мартины Лютеры Кинги...
то есть в футболе и вообще в спорте никто никогда до этого никого не провоцировал? 😂
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Ответ Personology Center
Этих чуваков не смущает, что у них домашняя форма - белая?
она меренговая
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Ответ Personology Center
Этих чуваков не смущает, что у них домашняя форма - белая?
в следующем сезоне будет коричневая
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Ответ Max9999
Почему перестали бухаться на колени перед матчами?! Что уже не жалко негров?
Всм "уже"?! А когда-то было? Думаю там не негров жалко было, а денег, на которые встряли из-за беспорядков учиненных БЛМ. Вот и решили, чтобы как-то успокоить - вставать на колени, мол это что-то меняет. Если что - вставали на колени все, кроме тех кто это решил и в рекомендательно-приказном порядке везде повводил(я имею в виду правящие верхушки, которые и в рабстве виновные есть).
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Ответ Grin of Ant
Этот теннисист не провоцирует никого. А человекоподобный это делает регулярно. Он ноет вечно, даже когда расизмом не пахнет он всё равно черную карту разыгрывает. Медведев где-то плачется, что судья ауты не видит из-за того, что он русский?? Нет. Почему Алабе не прилетает за цвет кожи? Да потому что он человек адекватный.
Не провоцирует никого? Ты это серьезно щас? Хех )) Я в шоке xD И ведь на серьезных щах пишешь )
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Ответ Yury Sin
Есть такой теннисист Медведев, который себя ведет более неадекватно, чем Винисиус, но паттерн поведения в целом схож. Но Медведев русский и белый, поэтому ему в комментах спорца все сходит с рук. Он - "молодец, просто он вот такой и эмоциональный, и ему это помогает играть". А Винисиус - сплошь плохой. Почему так? Все просто. Потому что вы - несчастные расисты, хоть наверное и думаете, что вы либеральных шо пипец взглядов. А оскорблений из вас двоих с Винисиусом заслуживаешь только ты.
Этот теннисист не провоцирует никого. А человекоподобный это делает регулярно. Он ноет вечно, даже когда расизмом не пахнет он всё равно черную карту разыгрывает. Медведев где-то плачется, что судья ауты не видит из-за того, что он русский?? Нет. Почему Алабе не прилетает за цвет кожи? Да потому что он человек адекватный.
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Ответ Женя Дерунов
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