У Угальде гол и 2 ассиста за Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2026. Форвард «Спартака» не забивал с апреля

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Коста-Рики по футболу сборная Гренады квалификация ЧМ-2026 Северная Америка Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде сделал 3 результативных действия в матче за сборную Коста-Рики.

В североамериканском отборе к ЧМ-2026 Коста-Рика разгромила Гренаду со счетом 3:0.

Нападающий «Спартака» открыл счет на 9-й минуте, а затем отдал две голевые передачи. 

В первых двух матчах квалификации Коста-Рика набрала 6 из 6 возможных очков и лидирует в своей группе.

Отметим, что Угальде забил впервые за 2 месяца, в последний раз он забивал в апреле в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» – это его единственный гол за красно-белых. Подробная статистика форварда доступна здесь.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У парня точно есть уровень, уверен что заблистает в следующем сезоне
+10
-4
+6
Мне кажется, Угальде использовали неправильно. В целом он полезен в командной игре, но ему бы наконечником быть.
+9
-4
+5
1 месяце 15 дней всего не забивал
+4
-2
+2
Ответ Raar
Может Спартаку заявиться в турнир американских сборных.
А может все таки Зениту второй сборной Бразилии? Возьмут наконец то кубок мира через 20 с лишним лет во главе с лучшим тренером мира....
+3
-1
+2
Ответ Wiley Fox
Его и брали под Промеса
Да я связке с Промесом на сборах они хорошо смотрелись и Угальде забивал и отдавал...
+2
0
+2
Может Спартаку заявиться в турнир американских сборных.
+4
-4
0
На самом деле открылся он так же, как и тут делает. Просто в ЛА - вратарь донный, а у нас не дают ему так распоряжаться моментом.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий