У Угальде гол и 2 ассиста за Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2026. Форвард «Спартака» не забивал с апреля
Манфред Угальде сделал 3 результативных действия в матче за сборную Коста-Рики.
В североамериканском отборе к ЧМ-2026 Коста-Рика разгромила Гренаду со счетом 3:0.
Нападающий «Спартака» открыл счет на 9-й минуте, а затем отдал две голевые передачи.
В первых двух матчах квалификации Коста-Рика набрала 6 из 6 возможных очков и лидирует в своей группе.
Отметим, что Угальде забил впервые за 2 месяца, в последний раз он забивал в апреле в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» – это его единственный гол за красно-белых. Подробная статистика форварда доступна здесь.