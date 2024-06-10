У Угальде гол и 2 ассиста за Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2026. Форвард «Спартака» не забивал с апреля

Манфред Угальде сделал 3 результативных действия в матче за сборную Коста-Рики.

В североамериканском отборе к ЧМ-2026 Коста-Рика разгромила Гренаду со счетом 3:0.

Нападающий « » открыл счет на 9-й минуте, а затем отдал две голевые передачи.

В первых двух матчах квалификации набрала 6 из 6 возможных очков и лидирует в своей группе.

Отметим, что забил впервые за 2 месяца, в последний раз он забивал в апреле в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» – это его единственный гол за красно-белых. Подробная статистика форварда доступна здесь.