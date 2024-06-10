Аленичев о том, когда «Спартак» возьмет золото: «Пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Матч ТВ Манфред Угальде Футбол

Дмитрий Аленичев считает, что клубы РПЛ не в состоянии сопротивляться «Зениту».

Петербургский клуб выиграл Мир РПЛ в шестой раз подряд по итогам прошедшего сезона.

– Когда болельщики увидят золотые медали у «Спартака»?

– Может быть, с моей стороны прозвучит нескромно, но пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами.

В минувшем сезоне интрига была до последнего тура, «Динамо» и «Краснодар» имели шансы выиграть титул, но сильнее всех вновь стала команда Сергея Семака.

– Что мешает красно-белым совершать качественные трансферы? Часто получается, что многих новичков спустя короткое время пытаются пристроить хоть куда-то или вовсе разрывают контракт.

– Это вопрос к селекционному отделу. Значит, у клуба такая политика – он ошибается в выборе футболистов.

Тот же Угальде забил только один гол в Кубке, лишил болельщиков возможности увидеть команду в переполненных «Лужниках» на Суперфинале.

Я был на игре с «Балтикой», видел, как он не использовал 2-3 стопроцентных момента. Если ты стоишь 13 миллионов евро, то ты качественный футболист.

– Должен давать результат здесь и сейчас?

– Да. Времени на раскачку быть не должно.

Я не говорю, что он обязан забить 10 мячей в трех матчах, но 7 из 10 моментов реализовать должен, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

61 комментарий
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Банамо Москва могла спокойно брать титул, если бы не разбазарили очки трусливым футболом в Краснодаре

Краснодар мог брать, если бы не наняли Мусаева
+31
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+26
Хм. а были временна когда у Спартака были бразильцв, но Спартак не становился чемпионом, или наоборот, были времена когда у Спартака не было бразильцев, но Спартак становился чемпионом. p.s абсолютно не болельщик Зенита.
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Аленичев: Спартак никогда не будет чемпионом!
+11
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+9
после этого сезона такое утверждение выглядит неубедительно. Они чемпионами стали не благодаря бразильцам, а благодаря везению в последнем туре. Там с одинаковой вероятностью, плюс минус один гол, чемпионом могли стать кроме них и динамовцы и Краснодар
+8
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+8
Он совсем не в теме и за 20 минут до конца тура последнего Динамо и Краснодар вполне могли взять 🏆 и при чем здесь бразильцы 🤙🏾
+9
-2
+7
Ответ Ваня Аналитик
да, ладно...как только возник трудности с оплатой - бразильцы бросят играть как в этом году и Зенит будет беспомощен....
А в остальных клубах этой проблемы нет, легионеры будут дальше играть за вымпел?
Да даже не легионеры, а наши, так ведь?
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+6
Это же бразильцы Зенита помешали Динамо забить хотя бы один гол Краснодару, всё так
+8
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Что мешает тоже брать бразильцев?
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Ответ ezheloko
Это же бразильцы Зенита помешали Динамо забить хотя бы один гол Краснодару, всё так
Это же бразильцы Зенита психологически заставляли великого вратаря Лещука пропускать нелепые голы!!!
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Бразильцы только в Зените играют?
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Проблема в его устах звучит совсем уныло и неправильно…. Типа бразильцы непреодолимая сила?! А мне всегда казалось, что наша боль в слабой системе детско-юношеского воспитания футболистов, и волосатых руках клубных функционеров - когда в клуб попадают не талантливые дети, а дети платежеспособных родителей… будет нормальная система - кого хочешь привози, всех размотаем! Но увы…
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+3
Ответ korysh
после этого сезона такое утверждение выглядит неубедительно. Они чемпионами стали не благодаря бразильцам, а благодаря везению в последнем туре. Там с одинаковой вероятностью, плюс минус один гол, чемпионом могли стать кроме них и динамовцы и Краснодар
Ну благодаря везению и динамо за чемпионство боролось.Так отскакивать на 95 минутах не всегда выходит.
+4
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+3
Специально для Аленичева. Сезон 2018/19- в Зените нет бразильцев. Сезон 2019/20- Дуглас Сантос и Малком, который не играл из-за травмы больше половины сезона. Да и вообще. Кто мешает самим продвигаться на бразильском рынке? Дефицита игроков там точно нет. Нашло же Динамо Бителло за адекватные деньги. Работать надо, а не жаловаться
+3
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Ответ Матрос Кот
С учетом того,что весной бразильцы реально сдулись,правда непонятно почему,чемпионом легко мог стать Краснодар,если бы не самодур Галицкий. Спартак при нынешней системе управления,не имеет шансов на чемпионство.Так как в следующем году Зенит будет праздновать липовое 100 летие клуба ,чемпион известен заранее.
Интересно, а именно в следующем году Зенит скорее всего станет чемпионом потому что 100 летие, а не потому что он до этого взял 6 титулов подряд?
+3
-1
+2
Ответ T622222
Он совсем не в теме и за 20 минут до конца тура последнего Динамо и Краснодар вполне могли взять 🏆 и при чем здесь бразильцы 🤙🏾
За 27 туров до конца чемпионата и Спартак мог взять титул так то
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+2
Ответ Тимофей Яблонский
Бразильцы только в Зените играют?
Да, а вы не в курсе. Спрут Газпромовского админресурса проник на столько глубоко, что остальным клубам стало запрещено покупать качественных игроков. Они плачут, покупают за те же деньги некачественных игроков, но молчат. Боятся.
+6
-4
+2
А когда не было бразильцев?
+2
-1
+1
Странно слышать подобное от человека, который считает себя тренером. Настоящий тренер такого никогда не скажет, поскольку всегда готов к вызовам.
+1
0
+1
Ответ korysh
после этого сезона такое утверждение выглядит неубедительно. Они чемпионами стали не благодаря бразильцам, а благодаря везению в последнем туре. Там с одинаковой вероятностью, плюс минус один гол, чемпионом могли стать кроме них и динамовцы и Краснодар
Везет сильнейшим!
+1
0
+1
Ответ Арсений1990
Веллитон, Алекс и Кариока, Ари, Ибсон С ними в разные сезоны 2009 и 2011 серебро
серебро, не золото
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-1
+1
Ответ Max Maximus
Банамо Москва могла спокойно брать титул, если бы не разбазарили очки трусливым футболом в Краснодаре Краснодар мог брать, если бы не наняли Мусаева
Зенит спокойно мог взять титул, если бы не рука Алипа в Воронеже. Но взял в последнем туре)))
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Ответ Husly
Все правильно говорит, только еще про админ ресурс постеснялся добавить. Так слить матч, как это сделал Ахмат, который был на ходу, даже смешно было смотреть.
А следующий после Зенита матч Факелу Ахмат слил по какой причине?
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Ответ Алексей Ларёв
Ну благодаря везению и динамо за чемпионство боролось.Так отскакивать на 95 минутах не всегда выходит.
да никто не спорит. Никто не выглядел убедительно. Я лишь про то, что если команда в последнем туре выигрывает "на тоненького" и при это еще зависит от результата в другой игре, то утверждать, что ее с этими бразильцами не сдвинуть с пьедестала, как-то странно
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Ответ Ls As
Хм. а были временна когда у Спартака были бразильцв, но Спартак не становился чемпионом, или наоборот, были времена когда у Спартака не было бразильцев, но Спартак становился чемпионом. p.s абсолютно не болельщик Зенита.
Веллитон, Алекс и Кариока, Ари, Ибсон
С ними в разные сезоны 2009 и 2011 серебро
+2
-2
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Ответ schwein
Да, а вы не в курсе. Спрут Газпромовского админресурса проник на столько глубоко, что остальным клубам стало запрещено покупать качественных игроков. Они плачут, покупают за те же деньги некачественных игроков, но молчат. Боятся.
Ну да ЦСКА и Зенит одинаковые ресурсы. Мы игрока за 5 млн купить не можем, а у Зенита бюджет около 60 млн на сезон. Мы пытаемся найти кого-то типо Файзулаева за копейки и открываем всякие парт. программы в Африке,Иране. Зенит спокойно топами закупается в зимнее окно. Еще нельзя забывать про персональные санкции ЦСКА. Эта разница возникла в голове. Равны мы были до 2014 года, дальше постепенно наращивалась пропасть в возможностях.
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Ответ Костя Михайлов
Ну да ЦСКА и Зенит одинаковые ресурсы. Мы игрока за 5 млн купить не можем, а у Зенита бюджет около 60 млн на сезон. Мы пытаемся найти кого-то типо Файзулаева за копейки и открываем всякие парт. программы в Африке,Иране. Зенит спокойно топами закупается в зимнее окно. Еще нельзя забывать про персональные санкции ЦСКА. Эта разница возникла в голове. Равны мы были до 2014 года, дальше постепенно наращивалась пропасть в возможностях.
>открываем всякие парт. программы в Африке,Иране.
Прикольно. Когда Зенит открывал такие же программы как раз в Иране, Китае, Турции, где еще уже не помню, над ним смеялись.
А теперь вдруг пошли по тому же пути.
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Ответ Andrey Karakashev
Это как раз точно. Вернетесь туда, где вам и место, снова будете с Зарей Ленинск Кузнецкий героически бороться в присутствии 600 зрителей
Готовы хату поставить на то, что Газпром уйдет из Зенита?
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Ответ La Crosse Bobcats
смотри как бы без Лукойла твой клуб в пердив не улетел))))
не улетит. В условиях равного доступа клубов к ресурсам, самый популярный клуб страны объективно будет самым интересным предметом для инвестиций со стороны потенциальных спонсоров. Просто рынок и ничего более
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Ответ Andrey Karakashev
а зачем будущим управленцам Газпрома, никак, надеюсь, уже не связанным с вашим городом, такой сомнительный и убыточный актив, как локальный футбольный клуб, никому не нужный за пределами вашего КАД? Так что да, как только выздоровеет страна, так вы сразу на себе это почувствуете
Ровно за тем же, зачем нужны убыточные Динамо, ЦСКА, Локомотив и Спартак, разве нет?
Которые даже внутри МКАД не собирают полный стадион (не такой уж и большой, всего 25 - 30 тысяч зрителей).
И хотел бы узнать, это ваша "болеющая страна", она сейчас с вами в одной комнате?
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Ответ T622222
Он совсем не в теме и за 20 минут до конца тура последнего Динамо и Краснодар вполне могли взять 🏆 и при чем здесь бразильцы 🤙🏾
Мне другое понравилось: Если ты стоишь 13 миллионов евро, то ты качественный футболист.
Есть еще вариант, когда за бесполезное бревно платят 13 миллионов и ждут от него феерии. Но он свято верит в цифру. Они все верят...
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