Аленичев о том, когда «Спартак» возьмет золото: «Пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами»

Дмитрий Аленичев считает, что клубы РПЛ не в состоянии сопротивляться «Зениту».

Петербургский клуб выиграл Мир РПЛ в шестой раз подряд по итогам прошедшего сезона.

– Когда болельщики увидят золотые медали у «Спартака»?

– Может быть, с моей стороны прозвучит нескромно, но пока у « » есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами.

В минувшем сезоне интрига была до последнего тура, «Динамо» и «Краснодар» имели шансы выиграть титул, но сильнее всех вновь стала команда Сергея Семака.

– Что мешает красно-белым совершать качественные трансферы? Часто получается, что многих новичков спустя короткое время пытаются пристроить хоть куда-то или вовсе разрывают контракт.

– Это вопрос к селекционному отделу. Значит, у клуба такая политика – он ошибается в выборе футболистов.

Тот же забил только один гол в Кубке, лишил болельщиков возможности увидеть команду в переполненных «Лужниках» на Суперфинале.

Я был на игре с «Балтикой», видел, как он не использовал 2-3 стопроцентных момента. Если ты стоишь 13 миллионов евро, то ты качественный футболист.

– Должен давать результат здесь и сейчас?

– Да. Времени на раскачку быть не должно.

Я не говорю, что он обязан забить 10 мячей в трех матчах, но 7 из 10 моментов реализовать должен, – сказал бывший главный тренер « » .