Аленичев о том, когда «Спартак» возьмет золото: «Пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами»
Дмитрий Аленичев считает, что клубы РПЛ не в состоянии сопротивляться «Зениту».
Петербургский клуб выиграл Мир РПЛ в шестой раз подряд по итогам прошедшего сезона.
– Когда болельщики увидят золотые медали у «Спартака»?
– Может быть, с моей стороны прозвучит нескромно, но пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами.
В минувшем сезоне интрига была до последнего тура, «Динамо» и «Краснодар» имели шансы выиграть титул, но сильнее всех вновь стала команда Сергея Семака.
– Что мешает красно-белым совершать качественные трансферы? Часто получается, что многих новичков спустя короткое время пытаются пристроить хоть куда-то или вовсе разрывают контракт.
– Это вопрос к селекционному отделу. Значит, у клуба такая политика – он ошибается в выборе футболистов.
Тот же Угальде забил только один гол в Кубке, лишил болельщиков возможности увидеть команду в переполненных «Лужниках» на Суперфинале.
Я был на игре с «Балтикой», видел, как он не использовал 2-3 стопроцентных момента. Если ты стоишь 13 миллионов евро, то ты качественный футболист.
– Должен давать результат здесь и сейчас?
– Да. Времени на раскачку быть не должно.
Я не говорю, что он обязан забить 10 мячей в трех матчах, но 7 из 10 моментов реализовать должен, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.
Краснодар мог брать, если бы не наняли Мусаева
Да даже не легионеры, а наши, так ведь?
С ними в разные сезоны 2009 и 2011 серебро
Прикольно. Когда Зенит открывал такие же программы как раз в Иране, Китае, Турции, где еще уже не помню, над ним смеялись.
А теперь вдруг пошли по тому же пути.
Которые даже внутри МКАД не собирают полный стадион (не такой уж и большой, всего 25 - 30 тысяч зрителей).
И хотел бы узнать, это ваша "болеющая страна", она сейчас с вами в одной комнате?
Есть еще вариант, когда за бесполезное бревно платят 13 миллионов и ждут от него феерии. Но он свято верит в цифру. Они все верят...