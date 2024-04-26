Глава АПЛ о новом формате клубного ЧМ: «Если налить еще больше воды в уже наполненную чашу, она перельется через край. Если вы перегружаете календарь и игроков, что-то случится»

Руководитель АПЛ раскритиковал ФИФА за новый формат чемпионата мира среди клубов.

На турнире в США в 2025 году выступят 32 команды.

«Есть пропасть между тем, как с лигами консультируются и , во втором случае этого вообще нет.

От футболистов мы слышим, что сейчас стало слишком много футбола. Если налить еще больше воды в уже наполненную чашу, она перельется через край. Именно это и происходит в данный момент – не только в плане календаря, но и в плане способности футболистов наилучшим образом демонстрировать свои навыки в тех турнирах, в которых они хотят выступать.

Поэтому кажется резонным, что если вы перегружаете календарь и перегружаете футболистов, то в какой-то момент что-то должно случиться», – отметил Ричард Мастерс.

Знаем всех из Европы на клубном ЧМ-2025: плюс «Атлетико» и – внезапно – «Зальцбург»! Кто еще?