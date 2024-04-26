Глава АПЛ о новом формате клубного ЧМ: «Если налить еще больше воды в уже наполненную чашу, она перельется через край. Если вы перегружаете календарь и игроков, что-то случится»

Теги премьер-лига Англия УЕФА ФИФА чемпионат мира среди клубов Ричард Мастерс Футбол

Руководитель АПЛ раскритиковал ФИФА за новый формат чемпионата мира среди клубов.

На турнире в США в 2025 году выступят 32 команды.

«Есть пропасть между тем, как с лигами консультируются УЕФА и ФИФА, во втором случае этого вообще нет.

От футболистов мы слышим, что сейчас стало слишком много футбола. Если налить еще больше воды в уже наполненную чашу, она перельется через край. Именно это и происходит в данный момент – не только в плане календаря, но и в плане способности футболистов наилучшим образом демонстрировать свои навыки в тех турнирах, в которых они хотят выступать.

Поэтому кажется резонным, что если вы перегружаете календарь и перегружаете футболистов, то в какой-то момент что-то должно случиться», – отметил Ричард Мастерс.

Знаем всех из Европы на клубном ЧМ-2025: плюс «Атлетико» и – внезапно – «Зальцбург»! Кто еще?

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Chistian Jadson
Если налить еще воды в уже переполненную чашу то получится еще больше футбола а соответственно больше денег))
И вообще, можно подставить тазик и подложить тряпок.
+4
0
+4
Если налить еще воды в уже переполненную чашу то получится еще больше футбола а соответственно больше денег))
+3
-1
+2
Стэтхэм на связи
+1
0
+1
Их не силой туда тащат. Сами клубы не против ради бабок там играть
+1
-1
0
прикол, что это говорят руководители АПЛ, перегруженной играми и кубками различными внутренними)
0
0
0
Глава апл и так перегрузил футболистов
0
0
0
Ответ Нейтральный критик
И вообще, можно подставить тазик и подложить тряпок.
Это точно ))
0
0
0
Ответ Евгений Кузнецов
прикол, что это говорят руководители АПЛ, перегруженной играми и кубками различными внутренними)
Причем тут Апл вообще? Апл не рулит ни кубком лиги, ни кубком Англии.

Апл вообще изначально в себе имела 42 тура, не как 38 сейчас
0
0
0
Ответ Alex Miheev
Глава апл и так перегрузил футболистов
Интересно чем? Тем что уже 30 лет одно и тоже количество матчей в апл. А именно 38 для каждой команды?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий