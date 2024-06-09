Сакки об Италии на Евро: «Сборная может удивить. Спаллетти – отличный тренер, он на своем месте»

Арриго Сакки считает, что сборная Италия способна удивить всех на Евро-2024.

«Больше всего меня успокаивает присутствие Спаллетти.

Я считаю, что он отличный тренер, способный обеспечить хороший игровой план и привнести стиль игры в свои команды, он продемонстрировал это в «Наполи». Я также верю, что, если ребята будут должным образом следовать его указаниям на Евро, Италия сможет нас удивить.

Не удивлюсь, если команда возьмет хороший темп уже на старте. Сначала мы сыграем с Албанией, затем с Испанией и Хорватией. Ко всем сборным нужно проявлять максимальное уважение, играть серьезно и решительно.

Работа тренера сложна. У него не так уж много времени на подготовку к такому сложному турниру, как Евро, но я убежден, что Спаллетти – правильный человек, который находится на своем месте», – сказал экс-тренер «Милана» и сборной Италии La Gazzetta dello Sport.