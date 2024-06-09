Эль-Шаарави об Италии на Евро-2024: «Наша цель – стать главными героями. Спаллетти требователен и имеет четкие представления об игре, а мы следуем за ним»

Стефан Эль-Шаарави высказался об игре сборной Италии перед стартом Евро-2024.

На чемпионате Европы итальянцы сыграют с Испанией, Хорватией и Албанией в группе В.

«Состав изменился по сравнению с предыдущим чемпионатом Европы, есть молодые игроки, которые уже имеют большой опыт на международном уровне и обладают высоким уровнем.

У нас отличный тренер и крепкая команда, которая хорошо тренируется. Наша цель – поехать в Германию и стать главными героями. Спаллетти очень требователен, но у него очень четкие представления о том, как он хочет играть, и мы следуем за ним.

Мы стремимся оставить свой след, но должны соответствовать задаче, потому что уровень турнира очень высок. Со временем я научился играть на различных позициях, но эта универсальность всегда была в моих характеристиках. Этот вызов в сборную – результат большого труда, и я доволен своим прогрессом в этом сезоне», – сказал хавбек «Ромы» и сборной Италии в интервью RAI Sport.