Англия во главе с Лэмпардом и Робби Уильямсом обыграла команду мира с Почеттино в благотворительном матче. Азар забил со штрафного, Болта унесли на носилках из-за травмы
Сборная Англии и сборная мира провели матч в рамках ежегодной акции Soccer Aid.
Благотворительная игра прошла на «Стэмфорд Бридж» и завершилась первой победой хозяев с 2018 года – 6:3.
В составе Англии сыграли, помимо прочих, Джо Коул, Джек Уилшер, Тео Уолкотт, Гари Кэйхилл блогер Miniminter. Тренерами выступили Фрэнк Лэмпард, Харри Реднапп, Дэвид Симэн, певец Робби Уильямс и актриса Вики Макклюр.
За сборную мира выступили Петр Чех, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Карлос, Эден Азар, легкоатлет Усэйн Болт, боксер Томми Фьюри и другие. В тренерский штаб вошли, не считая прочих, Маурисио Почеттино и Робби Кин.
В число наиболее примечательных событий матча вошли гол Эдена Азара со штрафного и травма Усэйна Болта, из-за которой его унесли с поля на носилках.