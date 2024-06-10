Англия во главе с Лэмпардом и Робби Уильямсом обыграла команду мира с Почеттино в благотворительном матче. Азар забил со штрафного, Болта унесли на носилках из-за травмы

Сборная Англии и сборная мира провели матч в рамках ежегодной акции Soccer Aid.

Благотворительная игра прошла на «Стэмфорд Бридж» и завершилась первой победой хозяев с 2018 года – 6:3.

В составе сыграли, помимо прочих, , , , Гари Кэйхилл блогер Miniminter. Тренерами выступили , Харри Реднапп, Дэвид Симэн, певец Робби Уильямс и актриса Вики Макклюр.

За сборную мира выступили Петр Чех, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Карлос, Эден Азар, легкоатлет Усэйн Болт, боксер Томми Фьюри и другие. В тренерский штаб вошли, не считая прочих, Маурисио Почеттино и Робби Кин.

В число наиболее примечательных событий матча вошли гол Эдена Азара со штрафного и травма Усэйна Болта, из-за которой его унесли с поля на носилках.