Команда футболистов с Аршавиным и Широковым в составе обыграла в благотворительном матче команду лыжников и биатлонистов

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В Московской области прошел матч футболистов против лыжников и биатлонистов.

За команду «Звезды футбола» сыграли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Владислав Радимов, Павел Погребняк, Игорь Корнеев, Олег Корнаухов, Роман Широков, Александр Макаров, Игорь Семшов. 

Команду «Звезды на лыжах» представляли Александр Легков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Бакуров, Савелий Коростелев, Сергей Волков, Евгений Уфтиков, Виктор Головин, Иван Жилинский, Дмитрий Шукалович, Глеб Ретивых.

«Звезды футбола» победили со счетом 7:6. Голы забивали Андрей Аршавин (дубль), Роман Широков (покер) и Игорь Семшов.

В составе «Звезд на лыжах» по голу забили Сергей Волков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Иван Жилинский, Савелий Коростелев и Дмитрий Шукалович.

 Все собранные на матче средства пойдут на приобретение спортивного инвентаря для детских школ по биатлону и лыжным гонкам.

10 комментариев
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Ответная игра будет в биатлон? Тогда честно было бы
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Красавчики)
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Широкову против бандитов играть надо
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Надо было на лыжах играть в футбол, что бы шансы у лыжников были
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А играли в футбол или биатлон?
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А молодцы мужики сыграли матч, ну теперь осталось футболистам пробежать на лыжах… Потом и на биатлон
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На равных играли) Жаль, Романов в одиночку инициативу вытягивал в смысле трансляции. Матч мог бы и показать.
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Да, нормально так сыграли. " звёзды на лыжах" практически не уступали в большей степени в упорстве, а футболисты иногда просто перекидывали мячи между собой,потянув время. В итоге были интересные моменты.
Романов комментировал даже очень хорошо.
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Футболисты обыграли абы кого в футбол… хм))
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На самом деле даже немного обученный любитель может в одиночку финтами накрутить всю команду лыжников и биатлонистов. Что уж говорить про профи, пусть и бывших. Я такое своими глазами видел, когда учился в техникуме и нас водили на физ-ре играть в футбол. Так один дылда играючи обводил по 5-6 человек. У него мячик как привязанный на веревочке был к ногам - нереально отобрать. При этом это конечно был близко не Аршавин или Широков), ну а мы были примерно как лыжники)
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