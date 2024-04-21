Команда футболистов с Аршавиным и Широковым в составе обыграла в благотворительном матче команду лыжников и биатлонистов

В Московской области прошел матч футболистов против лыжников и биатлонистов.

За команду «Звезды футбола» сыграли Андрей Аршавин, , , , , , Роман Широков, Александр Макаров, Игорь Семшов.

Команду «Звезды на лыжах» представляли Александр Легков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Бакуров, Савелий Коростелев, Сергей Волков, Евгений Уфтиков, Виктор Головин, Иван Жилинский, Дмитрий Шукалович, Глеб Ретивых.

«Звезды футбола» победили со счетом 7:6. Голы забивали Андрей Аршавин (дубль), Роман Широков (покер) и Игорь Семшов.

В составе «Звезд на лыжах» по голу забили Сергей Волков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Иван Жилинский, Савелий Коростелев и Дмитрий Шукалович.

Все собранные на матче средства пойдут на приобретение спортивного инвентаря для детских школ по биатлону и лыжным гонкам.