Жюль Кунде: «Два года я тренировался дважды в день, но с января добавил третью тренировку. Я талантлив, но у меня не так много возможностей для роста. Приятно видеть, что усилия окупаются»

Жюль Кунде рад, что его работоспособность приносит плоды.

«Я встаю в 7 утра. Перед тренировкой я делаю упражения, затем еду на базу, где мне делают массаж, потом тренируюсь с партнерами по команде, снова массаж. Я возвращаюсь домой около трех часов, сплю, а затем занимаюсь с личным тренером.

В течение двух лет я тренировался дважды в день, но с января, после некоторого спада в форме, я решил: почему бы не добавить третью тренировку, чтобы посмотреть, смогу ли я улучшить свои результаты? Теперь это превратилось в рутину.

Я талантливый игрок, но у меня не так много возможностей для роста. Мой запас роста не так уж велик, поэтому мне приятно видеть, что мои усилия окупаются», – сказал защитник «Барселоны» в интервью Le Parisien.