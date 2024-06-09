Жюль Кунде: «Два года я тренировался дважды в день, но с января добавил третью тренировку. Я талантлив, но у меня не так много возможностей для роста. Приятно видеть, что усилия окупаются»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде рад, что его работоспособность приносит плоды.

«Я встаю в 7 утра. Перед тренировкой я делаю упражения, затем еду на базу, где мне делают массаж, потом тренируюсь с партнерами по команде, снова массаж. Я возвращаюсь домой около трех часов, сплю, а затем занимаюсь с личным тренером.

В течение двух лет я тренировался дважды в  день, но с января, после некоторого спада в форме, я решил: почему бы не добавить третью тренировку, чтобы посмотреть, смогу ли я улучшить свои результаты? Теперь это превратилось в рутину.

Я талантливый игрок, но у меня не так много возможностей для роста. Мой запас роста не так уж велик, поэтому мне приятно видеть, что мои усилия окупаются», – сказал защитник «Барселоны» в интервью Le Parisien.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кунде - топ
Рад, что увели его у Челси, на годы позицию закрыли
+1
-1
0
Ответ Зеленский
Подтвердил что физрук Хави тренировал в день по одному часу
Ты где это прочитал?)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий