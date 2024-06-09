Кунде о Мбаппе: «Килиан – самые сливки. Его невозможно остановить в одиночку»

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Жюль Кунде высказался об игре против Килиана Мбаппе.

В прошедшем сезоне «Барселона» дважды встречалась с «ПСЖ» в четвертьфиналах Лиги чемпионов, теперь защитнику предстоит противостоять своему соотечественнику в матчах против «Реала».

«Вот почему я играю в футбол, ради больших игр, чтобы иметь дело с лучшими. И в этом смысле Килиан – самые сливки (Crème de la Crème, лучший из лучших – Спортс). Так что это очень радует.

Но такого игрока, как Килиан Мбаппе, невозможно остановить в одиночку, это требует коллективных усилий. Хотя, поскольку он располагался в моей зоне, я внес большой вклад в успех команды [в матчах против «ПСЖ»].

Игра против таких футболистов вдохновляет продолжать идти вперед, стремиться к большему и убеждает, что, если усердно работать, рано или поздно вы этого добьетесь», – заявил защитник «Барселоны» и сборной Франции в интервью Le Parisien.

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2 комментария
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