Мусиала о связке с Виртцем и Гюндоганом: «У нас может получиться волшебное трио. Хотим рисковать и проявлять творческий подход»

Теги Бавария Байер Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Евро-2024 Илкай Гюндоган Джамал Мусиала Флориан Виртц Футбол

Джамал Мусиала высказался о связке  с Флорианом Виртцем и Илкаем Гюндоганом.

«Из нас может получиться волшебное трио. Мы хотим немного рисковать и проявлять творческий подход. Это весело.

На Евро нам будут противостоять команды, которые играют глубоко. У нас есть игроки, способные создать момент из ничего», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии в интервью Bild.

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8 комментариев
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На бумаге трио звучит мощно
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Кроос: Ну да, ну да, пошел на х…р)))
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Пока все супер, но...
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В Барсу бы это трио и погнали за ЛЧ
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Ответ Bazilic
Плохо звучит Все три скорее атакующие полузащитники
Ок, перефразирую : по именам звучит мощно)
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Ответ Bazilic
Плохо звучит Все три скорее атакующие полузащитники
Гюндо в Барселоне пару матчей в опорке играл
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Ответ predMBAPPE
В Барсу бы это трио и погнали за ЛЧ
Зачем Барселоне два ЦАП ? А вот однин Виртц мог бы изменить Барселону
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