Мусиала о связке с Виртцем и Гюндоганом: «У нас может получиться волшебное трио. Хотим рисковать и проявлять творческий подход»
Джамал Мусиала высказался о связке с Флорианом Виртцем и Илкаем Гюндоганом.
«Из нас может получиться волшебное трио. Мы хотим немного рисковать и проявлять творческий подход. Это весело.
На Евро нам будут противостоять команды, которые играют глубоко. У нас есть игроки, способные создать момент из ничего», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии в интервью Bild.