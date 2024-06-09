Мусиала о связке с Виртцем и Гюндоганом: «У нас может получиться волшебное трио. Хотим рисковать и проявлять творческий подход»

Джамал Мусиала высказался о связке с Флорианом Виртцем и Илкаем Гюндоганом.

«Из нас может получиться волшебное трио. Мы хотим немного рисковать и проявлять творческий подход. Это весело.

На Евро нам будут противостоять команды, которые играют глубоко. У нас есть игроки, способные создать момент из ничего», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной в интервью Bild.