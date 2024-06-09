Фюллькруг не будет играть в старте Германии на Евро-2024 из-за проблем с коленом. Хавертц – основной форвард для Нагельсманна

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Арсенал травмы Евро-2024 Никлас Фюллькруг Юлиан Нагельсманн Кай Хавертц Футбол

Никлас Фюллькруг будет лишь выходить на замену в играх Германии на Евро-2024.

Как сообщает Bild, форвард «Боруссии» Дортмунд и финалист Лиги чемпионов из-за проблем с коленом не может проводить на поле все 90 минут.

Это одна из причин того, почему тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн планирует выпускать 31-летнего футболиста лишь по ходу матчей.

Основным нападающим команды на домашнем чемпионате Европы будет Кай Хавертц из «Арсенала».

Подробная статистика Фюллькругаздесь, Хавертца – тут.

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9 комментариев
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В сборной нет чистого напа…ужас
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Зачем брали на евро напа, который толком играть не может? Зачем вообще Байер тогда взят, если даже полуполоманный Фюллькруг котируется выше..
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Ответ Logan Franklin
В сборной нет чистого напа…ужас
Хаверц топ, во второй половине сезона просто божил, заткнёт хейтеров и на ЧЕ. Уверен в нем на 100%.
+3
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+2
Ундав есть же еще разве нет?
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+1
Ответ faaakkkeee
Хаверц топ, во второй половине сезона просто божил, заткнёт хейтеров и на ЧЕ. Уверен в нем на 100%.
Хавертц же изначально был атакующим полузащитником вроде
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Дай бог,этой сборной я желаю всех возможных побед,но без чистого нападающего очень сложно будет…хочется сборную образца 2014 года,которая уничтожала всё и вся
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После финала ЛЧ было бы странно выпускать Фюлкруга с первых минут
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