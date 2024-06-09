Фюллькруг не будет играть в старте Германии на Евро-2024 из-за проблем с коленом. Хавертц – основной форвард для Нагельсманна
Никлас Фюллькруг будет лишь выходить на замену в играх Германии на Евро-2024.
Как сообщает Bild, форвард «Боруссии» Дортмунд и финалист Лиги чемпионов из-за проблем с коленом не может проводить на поле все 90 минут.
Это одна из причин того, почему тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн планирует выпускать 31-летнего футболиста лишь по ходу матчей.
Основным нападающим команды на домашнем чемпионате Европы будет Кай Хавертц из «Арсенала».
Подробная статистика Фюллькруга – здесь, Хавертца – тут.