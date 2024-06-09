Феллер поддержал Нойера после ошибки: «Не нужно обсуждать вратаря, мы ему доверяем. Потери мяча и контратаки Греции должны нас волновать больше»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Руди Феллер Юлиан Нагельсманн Футбол

Руди Феллер поддержал Мануэля Нойера после ошибки в матче с Грецией.

После несильного дальнего удара вратарь неудачно отбил мяч – прямо на ногу набегавшему в штрафную Гиоргосу Масурасу, который забил на добивании. Несмотря на это, Германия победила со счетом 2:1: Кай Хавертц забил на 55-й минуте, Паскаль Гросс – на 89-й.

«Я могу только согласиться с Нагельсманном. Мануэль пользуется нашим абсолютным доверием. То, что после такого гола могут возникнуть подобные разговоры, – это часть футбола. Понимаю, что его критикуют за это.

Но мы не должны забывать, что его сэйвы до гола были топовыми и несколько раз спасали команду от поражения. Нам не нужно сейчас обсуждать вратаря. Есть другие темы, которые должны волновать нас больше.

Мы должны спросить себя, почему у Греции было так много контратакующих моментов против нас. Это было нехорошо. К сожалению, мы были слишком вялыми и слишком безрассудными в начале. Мы слишком легко теряли мяч. Подобное не должно случиться с нами в пятницу против Шотландии. Игроки знают это и задают себе вопросы», – сказал директор сборной Германии.

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5 комментариев
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Удивительное упорство и вера в сдавшего кипера. И ладно бы альтернативы ему не было, но ведь это не так.
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Круто, что поддерживает, но как бы не повторилась судьба полуфинала против Мадрида
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в полуфинале ЛЧ ошибся сильно, в товарняках перед евро ошибается на гол, но понтов выше крыши.. как бы не утянул сборную на домашнем евро вниз🤔
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Этот Евро будет последним для Нойера в сборной, на ЧМ думаю его уже не возьмут.
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