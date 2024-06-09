«Текстильщик» Кириченко и «Авангард» поднялись в «Золото» LEON Второй лиги А

Теги Дмитрий Кириченко Динамо Брянск Машук-КМВ Текстильщик Авангард Курск Волга Ульяновск Иртыш Омск Спартак Кострома Химик Торпедо Миасс ФК Калуга Игорь Беляев Вторая лига А Футбол

4 команды вышли в группу «Золото» LEON Второй лиги А.

В группе «Серебро» завершилась весенняя часть сезона. В матчах последнего тура «Текстильщик» на выезде обыграл брянское «Динамо» (2:1), а «Авангард» дома сыграл вничью с «Иртышом» (1:1).

«Текстильщик», который тренирует Дмитрий Кириченко, занял второе место в группе, «Авангард» Игоря Беляева – четвертое. Оба клуба поднялись в «Золото».

Ранее повышение заработали «Спартак» Кострома, занявший первое место, и «Калуга», ставшая третьей.

«Машук-КМВ», «Химик», «Торпедо» Миасс и «Динамо» Брянск заняли места с седьмого по десятое соответственно. Они могут оказаться в стыках за сохранение места в дивизионе А по окончании осеннего этапа 2024 года.

«Краснодар-2», «Родина-2» и «Муром» вылетели в «Серебро» LEON Второй лиги А. «Быки» сыграли бы в стыках за выход в Первую лигу, если бы не выбыли

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4 комментария
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Авангард - сила!
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Два недавних клуба - участника финалов Кубка России «Кубань» и «Авангард» встретятся в золотой лиге следующего сезона.
Звучит гордо. Конечно, если не вдаваться в нюансы лиг
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Дима Кириченко респект. Подучился у Бердыева, вот и первый успех на самостоятельной работе.
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Ответ Тиджани Бабангида
Два недавних клуба - участника финалов Кубка России «Кубань» и «Авангард» встретятся в золотой лиге следующего сезона. Звучит гордо. Конечно, если не вдаваться в нюансы лиг
Кубань не та)
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