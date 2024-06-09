«Текстильщик» Кириченко и «Авангард» поднялись в «Золото» LEON Второй лиги А

4 команды вышли в группу «Золото» LEON Второй лиги А.

В группе «Серебро» завершилась весенняя часть сезона. В матчах последнего тура «Текстильщик» на выезде обыграл брянское «Динамо» (2:1), а «Авангард» дома сыграл вничью с « » (1:1).

« », который тренирует , занял второе место в группе, « » Игоря Беляева – четвертое. Оба клуба поднялись в «Золото».

Ранее повышение заработали «Спартак» , занявший первое место, и «Калуга», ставшая третьей.

«Машук-КМВ», «Химик», «Торпедо» Миасс и «Динамо» Брянск заняли места с седьмого по десятое соответственно. Они могут оказаться в стыках за сохранение места в дивизионе А по окончании осеннего этапа 2024 года.

«Краснодар-2», «Родина-2» и «Муром» вылетели в «Серебро» LEON Второй лиги А. «Быки» сыграли бы в стыках за выход в Первую лигу, если бы не выбыли