Из-за сигнала ракетной опасности прервали матч LEON Второй лиги «Авангард» – «Иртыш»

Теги происшествия болельщики Авангард Курск видео Иртыш Омск Вторая лига А Футбол

Матч Второй лиги «Авангард» – «Иртыш» прервали из-за сигнала ракетной опасности.

Игра LEON Второй лиги А (группа «Серебро») в Курске была остановлена при счете 1:1 на 73-й минуте. По стадиону объявили о сигнале ракетной опасности, а также об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. 

Болельщики покинули стадион, им порекомендовали пройти в укрытия, футболисты ушли в подтрибунное помещение.

«Авангард» сообщил, что матч будет продолжен без зрителей. Спустя примерно 50 минут игра продолжилась.

Обе команды сохраняют шанс на выход в группу «Золото» по итогам матча. «Иртыш» добьется повышения в случае победы, «Авангарду» хватит ничьей.

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9 комментариев
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А помните времена, когда ни в Курске, ни в Харькове, ни в Белгороде с Киевом не звучали подобные тревоги?
+18
-6
+12
А что случилось?
+19
-9
+10
Наверно это всё по плану.
+14
-9
+5
"Объявлена тревога по БПЛА" и "ракетная атака", немного разные вещи?
+2
0
+2
Не то что в лихие 90-е.
+3
-1
+2
Ответ Антон Фалафель
Наверно это всё по плану.
Именно. Просто вы не знаете какой у них план.
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