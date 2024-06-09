Из-за сигнала ракетной опасности прервали матч LEON Второй лиги «Авангард» – «Иртыш»

Матч Второй лиги «Авангард» – «Иртыш» прервали из-за сигнала ракетной опасности.

Игра LEON Второй лиги А (группа «Серебро») в Курске была остановлена при счете 1:1 на 73-й минуте. По стадиону объявили о сигнале ракетной опасности, а также об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Болельщики покинули стадион, им порекомендовали пройти в укрытия, футболисты ушли в подтрибунное помещение.

«Авангард» сообщил, что матч будет продолжен без зрителей. Спустя примерно 50 минут игра продолжилась.

Обе команды сохраняют шанс на выход в группу «Золото» по итогам матча. «Иртыш» добьется повышения в случае победы, «Авангарду» хватит ничьей.