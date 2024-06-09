Полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления их домов во время Евро. Футболистов проинструктировали, как защитить себя и близких
Полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления их домов по ходу Евро.
Игроки сборной Англии, отобранные для участия в чемпионате Европы, прошли специальный инструктаж из-за опасения ограблений их жилищ в связи с участившейся тенденцией краж со взломами в домах футболистов.
Футбольная ассоциация организовала презентацию, на которой представители полиции и службы безопасности дали заинтересованным игрокам конкретный список мер по защите себя и своих близких на время пребывания в Германии.
Личная безопасность была определена как главный приоритет для футболистов сборной после того, как Рахиму Стерлингу пришлось улететь домой из Катара во время чемпионата мира в 2022 году после рейда на его особняк в Суррее стоимостью 7 млн фунтов. После этого случая несколько обеспокоенных игроков сборной Англии привели охрану своих домов в состояние круглосуточной готовности на время чемпионата.
Специалисты по безопасности говорят, что международные турниры, особенно в Европе, куда помимо футболистов также вылетают большие группы членов их семей, представляют «особенно высокий риск» для безопасности.
Не могут же "прогрессивно мыслящие" врать нам и чушь нести, ведь правда?
Например, я вот живу в СПБ и не смотря на все стереотипы, у меня в городе нет района, куда я бы не мог зайти, где бы я опасался за свои жизнь и здоровье.
А вот во многих крупных городах Европы и США такие районы есть.
- Ограбили несколько домов игроков сборной Англии. Грабителями оказались охранники, которых наняли для охраны этих домов.
Такая логика или как?
На западе же регулярны ограбления
https://insideconveyancing.co.uk/news/houses-prices-have-soared-100-fold-since-1966-rising-three-times-faster-than-wages-unless-youre-a-footballer/
А зарплата футболистов, состояния самых богатых и т.д. - минимум в 10 раз. То что в домах футболистов куча бессмысленных вещей на миллионы долларов, конечно привлекает преступников
Не жил в Парижах, пригороде его и.т.п