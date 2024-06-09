Полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления их домов во время Евро. Футболистов проинструктировали, как защитить себя и близких

Теги Сборная Англии по футболу происшествия Евро-2024 Футбольная ассоциация Англии ЧМ-2022 Рахим Стерлинг Футбол

Полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления их домов по ходу Евро.

Игроки сборной Англии, отобранные для участия в чемпионате Европы, прошли специальный инструктаж из-за опасения ограблений их жилищ в связи с участившейся тенденцией краж со взломами в домах футболистов.

Футбольная ассоциация организовала презентацию, на которой представители полиции и службы безопасности дали заинтересованным игрокам конкретный список мер по защите себя и своих близких на время пребывания в Германии.

Личная безопасность была определена как главный приоритет для футболистов сборной после того, как Рахиму Стерлингу пришлось улететь домой из Катара во время чемпионата мира в 2022 году после рейда на его особняк в Суррее стоимостью 7 млн фунтов. После этого случая несколько обеспокоенных игроков сборной Англии привели охрану своих домов в состояние круглосуточной готовности на время чемпионата.

Специалисты по безопасности говорят, что международные турниры, особенно в Европе, куда помимо футболистов также вылетают большие группы членов их семей, представляют «особенно высокий риск» для безопасности.

28 комментариев
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Дарю бесплатный совет: берете и нанимаете несколько охранников на ваши миллионы. Дом в безопасности, вы счастливы!
+40
-3
+37
Шо за фейки очередные, всем же известно, что в Европе нет преступности и вообще благорасцветание и рай на земле. А те, кто это отрицает - кремлебот.
Не могут же "прогрессивно мыслящие" врать нам и чушь нести, ведь правда?
+28
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+11
Грилиш может быть спокоен
+11
-1
+10
Ответ ten Hag
Причем нашим футболистам это объяснять и не надо :) На западе же регулярны ограбления
Может, всё-таки не в футболистах дело (они плюс минус одинаково недоразвитые когнитивно везде), а в том, что в РФ реально безопаснее?

Например, я вот живу в СПБ и не смотря на все стереотипы, у меня в городе нет района, куда я бы не мог зайти, где бы я опасался за свои жизнь и здоровье.
А вот во многих крупных городах Европы и США такие районы есть.
+12
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+9
Ответ Vovker
Может, всё-таки не в футболистах дело (они плюс минус одинаково недоразвитые когнитивно везде), а в том, что в РФ реально безопаснее? Например, я вот живу в СПБ и не смотря на все стереотипы, у меня в городе нет района, куда я бы не мог зайти, где бы я опасался за свои жизнь и здоровье. А вот во многих крупных городах Европы и США такие районы есть.
По факту так и есть. Условный Париж или Лондон сейчас - крайне рисковые места если ты например гуляешь с дорогими часами (товарища гопстопнули в центре Парижа). В СПб и Мск конечно тоже может случиться инцидент, но вероятность кратно ниже.
+9
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+8
Ответ Cearvm
Дарю бесплатный совет: берете и нанимаете несколько охранников на ваши миллионы. Дом в безопасности, вы счастливы!
Новость будущего:
- Ограбили несколько домов игроков сборной Англии. Грабителями оказались охранники, которых наняли для охраны этих домов.
+7
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+7
Ответ болие лимение
Комментарий скрыт
Т.е. если на Рублёвке есть заборы, это автоматически опровергает тот факт, что на Западе в некоторых районах довольно высокий уровень преступности, несмотря на тезисы прозападной пропаганды про райскую жизнь?
Такая логика или как?
+10
-3
+7
Ответ Cearvm
Дарю бесплатный совет: берете и нанимаете несколько охранников на ваши миллионы. Дом в безопасности, вы счастливы!
Причем нашим футболистам это объяснять и не надо :)
На западе же регулярны ограбления
+4
-1
+3
Опять этот чертов Кремль дискредитирует Олимпиаду в Париже
+5
-2
+3
Ответ Cearvm
Дарю бесплатный совет: берете и нанимаете несколько охранников на ваши миллионы. Дом в безопасности, вы счастливы!
Недельной ЗП хватит
+4
-1
+3
Ответ Wiley Fox
Сначала наплодили страну мигрантами, а теперь инструктажи проводят, вместо охоты за этими элементами
Да там и местных кудесников хватает,мигранты мелочь по карманам тырят..)
+3
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+2
Инструктаж: не получайте урон, наносите урон. )
+2
0
+2
Ответ Cearvm
Дарю бесплатный совет: берете и нанимаете несколько охранников на ваши миллионы. Дом в безопасности, вы счастливы!
Если грабители будут негры, то охранников могут привлечь за расизм
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Предупредили. Расследовать не будем))
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Неудивительно, гигантское все растущее расслоение имущих и неимущих приводит вот к таким последствиям. За последние 30 средняя зарплата в Англии выросла только в 2 с небольшим раза, в чем можно убедиться например здесь

https://insideconveyancing.co.uk/news/houses-prices-have-soared-100-fold-since-1966-rising-three-times-faster-than-wages-unless-youre-a-footballer/

А зарплата футболистов, состояния самых богатых и т.д. - минимум в 10 раз. То что в домах футболистов куча бессмысленных вещей на миллионы долларов, конечно привлекает преступников
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Сколько новостей что таково то футболиста дома ограбили , держали на прицеле семью и тд и тп . Но нет новостей что при попытки ограбления особняка таково то футболиста грабители были застрелены на месте.
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"как защитить себя и близких". Не голосовать на выборах за коммунистов, а голосовать и агитировать других за тех политиков, которые не будут пускать и депортируют уже запущенных арабских и африканских мигрантов
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Да ну, играют всё-таки в Германии Евро. Вот если бы Евро проходило в Италии или Франции, тогда точно бы ховайтесь хлопцы)
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На две недели могут нанять круглосуточную вооружённую охрану. Застраховать от ограбления. Драгоценности разместить в банковских ячейках. Дом не украдут и на мебель вряд ли позарятся.
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оу, Рэш, здарова браток, че как сам, а я то думаю у кого тут пятиэтажный коттедж
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0
0
Сначала наплодили страну мигрантами, а теперь инструктажи проводят, вместо охоты за этими элементами
+4
-4
0
Ответ Vovker
Может, всё-таки не в футболистах дело (они плюс минус одинаково недоразвитые когнитивно везде), а в том, что в РФ реально безопаснее? Например, я вот живу в СПБ и не смотря на все стереотипы, у меня в городе нет района, куда я бы не мог зайти, где бы я опасался за свои жизнь и здоровье. А вот во многих крупных городах Европы и США такие районы есть.
Пожалуй, действительно это так
Не жил в Парижах, пригороде его и.т.п
0
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Ответ Cearvm
Дарю бесплатный совет: берете и нанимаете несколько охранников на ваши миллионы. Дом в безопасности, вы счастливы!
не подсказывай!
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