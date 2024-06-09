Полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления их домов во время Евро. Футболистов проинструктировали, как защитить себя и близких

Полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления их домов по ходу Евро.

Игроки сборной , отобранные для участия в чемпионате Европы, прошли специальный инструктаж из-за опасения ограблений их жилищ в связи с участившейся тенденцией краж со взломами в домах футболистов.

Футбольная ассоциация организовала презентацию, на которой представители полиции и службы безопасности дали заинтересованным игрокам конкретный список мер по защите себя и своих близких на время пребывания в Германии.

Личная безопасность была определена как главный приоритет для футболистов сборной после того, как пришлось улететь домой из Катара во время чемпионата мира в 2022 году после рейда на его особняк в Суррее стоимостью 7 млн фунтов. После этого случая несколько обеспокоенных игроков сборной Англии привели охрану своих домов в состояние круглосуточной готовности на время чемпионата.

Специалисты по безопасности говорят, что международные турниры, особенно в Европе, куда помимо футболистов также вылетают большие группы членов их семей, представляют «особенно высокий риск» для безопасности.