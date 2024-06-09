Иванов остается президентом «Урала» после вылета из РПЛ: «Буду формировать состав и дальше»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Григорий Иванов Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что остается в клубе.

Ранее издание 66.RU сообщило, что Иванов продлит контракт с «Уралом» на следующей неделе и будет работать над возвращением команды в РПЛ.

«Все так, как и написано. Только переговоров ни с кем я не веду. Добавить мне нечего. «Урал» готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», – сказал Иванов.

В сезоне-2023/24 «Урал» занял 14-е место в РПЛ и проиграл «Акрону» в стыковых матчах, вылетев в Мелбет Первую лигу.

1 июня после вылета из Мир РПЛ Иванов говорил, что готов покинуть пост президента «Урала».

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хочется чтобы Урал с этим недопрезидентом как можно ниже закопался в первой лиге .
+8
-2
+6
Глушаков,Дзюба Ионов, к о ещё из стариков свободны? Так комлектовать команду, большего ума не надо. Можно найти молодых игроков, можно нанимать несколько человек (скауты), чтобы по регионам смотрели матчи вторых лиг .
+3
-1
+2
ну как же он откажется от кормушки, куда посажен уралмашевскими братками как смотрящий. уйти значит признать себя слабым, а на глазах братвы можно легко упасть вниз
+2
-1
+1
Может лучше формирование состава уже наконец то доверить профессионалам?!
+1
-1
0
Формировать состав разве не тренер должен?
0
0
0
Может всё таки тренером попробует. Там глядишь и на поле выйдет форвардом
0
0
0
Мне кажется Урал задержится в Первой лиге
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий