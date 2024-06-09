Иванов остается президентом «Урала» после вылета из РПЛ: «Буду формировать состав и дальше»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что остается в клубе.

Ранее издание 66.RU сообщило, что Иванов продлит контракт с «Уралом» на следующей неделе и будет работать над возвращением команды в РПЛ.

«Все так, как и написано. Только переговоров ни с кем я не веду. Добавить мне нечего. «Урал» готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», – сказал Иванов.

В сезоне-2023/24 «Урал» занял 14-е место в РПЛ и проиграл «Акрону» в стыковых матчах, вылетев в Мелбет Первую лигу.

1 июня после вылета из Мир РПЛ Иванов говорил, что готов покинуть пост президента «Урала».