Нагельсманн поддержал Нойера после ошибки: «Не позволю обсуждения, даже если кто-то попытается. У него было три хороших сэйва»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Греции по футболу Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн поддержал Мануэля Нойера после ошибки в матче с Грецией.

После несильного дальнего удара вратарь неудачно отбил мяч – прямо на ногу набегавшему в штрафную Гиоргосу Масурасу, который забил на добивании. Несмотря на это, Германия победила со счетом 2:1: Кай Хавертц забил на 55-й минуте, Паскаль Гросс – на 89-й.

«В первом тайме мы часто теряли мяч. Такое случилось впервые за долгое время, и это часто приводило к контратакам. Кроме того, мы слишком много играли через центр и действовали слишком медленно, когда владели мячом. Об этом мы поговорили в перерыве. Во втором тайме остроты было куда больше. Победа важна для общей атмосферы, это было заметно по реакции стадиона. И она была заслуженной.

Я не позволю начать какие-либо обсуждения на тему Мануэля Нойера, даже если кто-то попытается это сделать. После ошибки легко сказать, что дело в Ману. Но это была серия ошибок. Он сделал три хороших сэйва, все в порядке», – сказал Нагельсманн.

14 июня Германия стартует на Евро-2024 матчем против Шотландии.

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13 комментариев
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Всё-таки Нойер стареет. Он действительно стал всё чаще пропускать мячи, которые не пропустил бы несколько лет назад. Его игра ухудшается. Проблема в том, что он моментами выдаёт такую игру, будто он до сих пор находится в топ-5 лучших вратарей мира, а потом случается какой-нибудь привоз, как вчера
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А Юлик не боится, что слепая вера в Нойера, который практически поставил привозы на поток, может похоронить Германию с позором на домашнем Евро? В конце концов, на карьере самого Нагельсманна такое фиаско, если оно случится, не может не сказаться.
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Здоровая конкуренция? Неее, лучше вылететь с Евро пораньше)
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Ответ Теория черного лебедя
Всё-таки Нойер стареет. Он действительно стал всё чаще пропускать мячи, которые не пропустил бы несколько лет назад. Его игра ухудшается. Проблема в том, что он моментами выдаёт такую игру, будто он до сих пор находится в топ-5 лучших вратарей мира, а потом случается какой-нибудь привоз, как вчера
У Лыжника теперь страх перед дальними ударами, после Вини и добивания Хоселу.
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Мешок, хуже Песьякова
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Ответ Кино Музыка
Буду удивлен, если Нагель что-то выиграет. Хозяев доводят до полуфинала, но это предел, по-моему.
Расскажи это Австрии и Швейцарии с Евро-08 и Украине с Польшей с Евро-12. Австрия вообще всего одно очко набрала. Это пустая байка про "доведение хозяев"
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Буду удивлен, если Нагель что-то выиграет. Хозяев доводят до полуфинала, но это предел, по-моему.
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Ответ Unknown Noname
А Юлик не боится, что слепая вера в Нойера, который практически поставил привозы на поток, может похоронить Германию с позором на домашнем Евро? В конце концов, на карьере самого Нагельсманна такое фиаско, если оно случится, не может не сказаться.
Все, кто меня минусит, явно не смотрели ни одну из игр тер Штегена за сборную Германии. Максимально объективно даже такой Нойер не лажает так, как это делал МАТШ
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Ответ Канал ВАнал
И с кем конкурировать?
С другим вратарём,
Ваш кэп.
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Ответ Канал ВАнал
И с кем конкурировать?
Имя Марк-Андре вам о чем-нибудь говорит?
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