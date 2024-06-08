Нагельсманн поддержал Нойера после ошибки: «Не позволю обсуждения, даже если кто-то попытается. У него было три хороших сэйва»

Юлиан Нагельсманн поддержал Мануэля Нойера после ошибки в матче с Грецией.

После несильного дальнего удара вратарь неудачно отбил мяч – прямо на ногу набегавшему в штрафную Гиоргосу Масурасу, который забил на добивании. Несмотря на это, Германия победила со счетом 2:1: Кай Хавертц забил на 55-й минуте, Паскаль Гросс – на 89-й.

«В первом тайме мы часто теряли мяч. Такое случилось впервые за долгое время, и это часто приводило к контратакам. Кроме того, мы слишком много играли через центр и действовали слишком медленно, когда владели мячом. Об этом мы поговорили в перерыве. Во втором тайме остроты было куда больше. Победа важна для общей атмосферы, это было заметно по реакции стадиона. И она была заслуженной.

Я не позволю начать какие-либо обсуждения на тему , даже если кто-то попытается это сделать. После ошибки легко сказать, что дело в Ману. Но это была серия ошибок. Он сделал три хороших сэйва, все в порядке», – сказал .

14 июня Германия стартует на матчем против Шотландии.