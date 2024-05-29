Де Рон, Матсен, Тимбер, Олей не попали в окончательную заявку Нидерландов на Евро-2024. Френки де Йонг, де Лигт, Депай, Гакпо, Симонс и ван Дейк – в списке

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Сборная Нидерландов представила окончательную заявку на Евро-2024.

ВратариБарт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Юстин Бейло («Фейеноорд»);

Защитники: Маттейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Думфрис («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен (ПСВ), Тейани Рейндерс («Милан»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Йоэй Верман (ПСВ);

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико»), Ваут Вегорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»).

По сравнению с предварительной заявкой из состава команды были исключены вратарь Ник Олей («Спарта» Роттердам), защитник Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд), полузащитники Квинтен Тимбер («Фейеноорд») и Мартен де Рон («Аталанта»).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе с Польшей, Францией и Австрией. 

43 комментария
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В нападении только тоска.
А так состав достаточно крепкий с прицелом на выход в 1/2.
+20
-1
+19
Матсена могли бы взять
+13
-1
+12
Ответ Caniball
В нападении только тоска. А так состав достаточно крепкий с прицелом на выход в 1/2.
Там могут играть Симонс, Гакпо, Копмейнерс
+12
-1
+11
Ответ rwkq485579
Там могут играть Симонс, Гакпо, Копмейнерс
Симонс и Гакпо - да.
Копиейнерс - вообще опорник. Это в этом сезоне его чуть выше к атаке подвинули.
+9
0
+9
Классно настроение подняли перед финалом ЛЧ Маатсену,браво
+6
-1
+5
Раньше у Нидерландов была шикарная полузащита и нападение, и средняя защита. Сейчас наоборот.
+5
0
+5
Ответ Арман Царнаев
Раньше у Нидерландов была шикарная полузащита и нападение, и средняя защита. Сейчас наоборот.
Но-но, защита с де Буром, Стамом, Нюманом, Райцигером не была средней))
+3
0
+3
Ответ rwkq485579
Там могут играть Симонс, Гакпо, Копмейнерс
Из этих троих в нападении на более-менее серьёзном уровне играть может только Гакпо (иногда казалось даже, что он может выдавать и прямо-таки хороший уровень, но этот сезон добавил скепсиса). А Копмейнерс с Симонсом когда играли в нападении хотя бы в отдельных матчах (если мы говорим про центр нападения, конечно)? В Эредивизии? Не знал этого, но даже если так, в любом случае, в сборной они выше атакующего полузащитника никогда не поднимались, и в нападении действительно тоска. Справедливости ради стоит заметить, что кризис центрфорвардов явление относительно всеобщее, давно уже не новое и касается не только голландцев.
+2
0
+2
Де Рон травмирован, так бы поехал
+2
0
+2
Ответ vlasov397
Как можно не взять финалиста ЛЧ...
Финалисты ЛЧ бывают разные, само по себе не аргумент. Но в конкретном случае Матсена было бы ожидать с одной стороны вполне разумно, с учётом, что в отличие от правого края, где есть Думфрис и Фримпонг, слева у голландцев нет никого настолько быстроногого (И Тимбер и Хартман вылетели с крестами, увы). Это значит, что Куман сделает ставку на проверенных Аке и Дейли, и скорее всего, именно Блинд, который вообще не про скорость, будет отвечать за левый фланг. Матсен в заявке, конечно, не помешал бы, хотя учитывая, что Куман его ни разу не заигрывал, большой сенсацией его невызов не стал, Куман в выборе состава весьма консервативный человек.
+2
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+2
Бездарь!!!!!! Как можно не взять Матсена и взять блинда???? Зачем Гравенберх который в основном на банке, лучше бы Тимбера
+2
0
+2
Ответ culpa
Копмейнерс с краю?) Ну не знаю, сомневаюсь. Вообще не его профиль, не те у него козыри. Скорости особой нет, дриблинга тоже, да и Куман его с краю никогда не использовал. По довольным понятным, мне кажется, причинам. Уж Мален всяко уместнее, да и не он один. Тен из центральной оси пользу приносит пускай, это он может.
Необязательно с краю, здесь тройка обозначает в принципе игру на поле) Трио тащеров
+1
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+1
Ответ Пытливый Исследователь
Посмотрим как проявит себя тройка Симонс - Гакпо - Копмейнерс. В них лично я верю больше чем в Депая, Вегорста и Бробби. Ну и Маллен может быть что-то сможет. Защита классная, Флеккен не подведёт
Копмейнерс с краю?) Ну не знаю, сомневаюсь. Вообще не его профиль, не те у него козыри. Скорости особой нет, дриблинга тоже, да и Куман его с краю никогда не использовал. По довольным понятным, мне кажется, причинам. Уж Мален всяко уместнее, да и не он один. Тен из центральной оси пользу приносит пускай, это он может.
+1
0
+1
А Люк де Йонг завязал со сборной или травма? Всё же 29 голов в чемпионате Нидерландов это серьёзно для такого ветерана.
+1
0
+1
Защита конечно топовая!))))
+1
0
+1
Посмотрим как проявит себя тройка Симонс - Гакпо - Копмейнерс. В них лично я верю больше чем в Депая, Вегорста и Бробби. Ну и Маллен может быть что-то сможет.
Защита классная, Флеккен не подведёт
+1
0
+1
Ответ liverpool and barcelona fan
Для 4-2-3-1 хороший состав, но есть Фримпонг и Думфрис которые играют крайков в пятерке, так что в четверке могут напривозить. Скорее всего ояпть в примитивный футбол будут играть со схемой 5-3-2
А не 3-5-2? Так сейчас модно.
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Ответ knvb90
Тимбер вообще-то справа
В основном, но не в целом. В том же "Арсенале" его начинали наигрывать именно слева, и выглядел он там в той паре матчей, что успел сыграть (грустный и печальный смайлик одновременно) очень прилично. А в сборной да, слева он никогда не играл. Тем печальнее травма Хартмана, парень довольно интересный.
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Ответ liverpool and barcelona fan
Для 4-2-3-1 хороший состав, но есть Фримпонг и Думфрис которые играют крайков в пятерке, так что в четверке могут напривозить. Скорее всего ояпть в примитивный футбол будут играть со схемой 5-3-2
вероятнее всего, как и в отборе, будет ротация между схемами 3-4-3 и 4-3-3. так-то набор игроков вариативный
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Ответ culpa
Финалисты ЛЧ бывают разные, само по себе не аргумент. Но в конкретном случае Матсена было бы ожидать с одной стороны вполне разумно, с учётом, что в отличие от правого края, где есть Думфрис и Фримпонг, слева у голландцев нет никого настолько быстроногого (И Тимбер и Хартман вылетели с крестами, увы). Это значит, что Куман сделает ставку на проверенных Аке и Дейли, и скорее всего, именно Блинд, который вообще не про скорость, будет отвечать за левый фланг. Матсен в заявке, конечно, не помешал бы, хотя учитывая, что Куман его ни разу не заигрывал, большой сенсацией его невызов не стал, Куман в выборе состава весьма консервативный человек.
Тимбер вообще-то справа
0
0
0
Ответ liverpool and barcelona fan
Для 4-2-3-1 хороший состав, но есть Фримпонг и Думфрис которые играют крайков в пятерке, так что в четверке могут напривозить. Скорее всего ояпть в примитивный футбол будут играть со схемой 5-3-2
Думфриз всегда играл в четверке , до приезда в Интер- так что не вижу проблем; Фримпонга мне кажется вообще как вингера взяли
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Ответ culpa
Не, десяткой выпускает, но не девяткой же) Никогда он не выпускал его прям на острие, всегда был кто-то над ним, а уже в процессе да, Коп мог и в штрафную подключаться, но всё же это именно полузащитная роль, а девятка нужна и всегда Куман её использует.
Ну так на девятке, понятно, будут Депай/Вегорст/Бробби. Хотелось бы, конечно, посмотреть на Зиркзее, но то уже в следующем цикле
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Ответ Camry163
А Люк де Йонг завязал со сборной или травма? Всё же 29 голов в чемпионате Нидерландов это серьёзно для такого ветерана.
Завязал официально.
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Ответ Ричард Чейз
Ну Копмейнерс играет прессингующую десятку в клубе, и в сборной Куман его тоже туда выпускает. Гакпо левее, Симмонс, соответственно, правее
Не, десяткой выпускает, но не девяткой же) Никогда он не выпускал его прям на острие, всегда был кто-то над ним, а уже в процессе да, Коп мог и в штрафную подключаться, но всё же это именно полузащитная роль, а девятка нужна и всегда Куман её использует.
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Ответ Ричард Чейз
Завязал официально.
Спасибо!
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Ответ knvb90
Бездарь!!!!!! Как можно не взять Матсена и взять блинда???? Зачем Гравенберх который в основном на банке, лучше бы Тимбера
У Тимбера повреждение, и он не восстановится к старту ЧЕ
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Ответ culpa
Копмейнерс с краю?) Ну не знаю, сомневаюсь. Вообще не его профиль, не те у него козыри. Скорости особой нет, дриблинга тоже, да и Куман его с краю никогда не использовал. По довольным понятным, мне кажется, причинам. Уж Мален всяко уместнее, да и не он один. Тен из центральной оси пользу приносит пускай, это он может.
Ну Копмейнерс играет прессингующую десятку в клубе, и в сборной Куман его тоже туда выпускает. Гакпо левее, Симмонс, соответственно, правее
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Ответ knvb90
Тимбер не юрриен из арсенала, а квинтен бокс ту бокс из Фейе!
У Квинтена Тимбера травма бедра, из-за нее он пропустил два последних тура Эредивизи.
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Где Ван Перси?
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Ответ rwkq485579
Там могут играть Симонс, Гакпо, Копмейнерс
Симонс и Гакпо - крайки, Копмейнерс под нападающим играет, а вот с чистым нападающим большие проблемы
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