Де Рон, Матсен, Тимбер, Олей не попали в окончательную заявку Нидерландов на Евро-2024. Френки де Йонг, де Лигт, Депай, Гакпо, Симонс и ван Дейк – в списке

Сборная Нидерландов представила окончательную заявку на Евро-2024.

Вратари: (« »), (« »), Юстин Бейло («Фейеноорд»);

Защитники: Маттейс де Лигт (« »), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Думфрис («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен (ПСВ), Тейани Рейндерс («Милан»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Йоэй Верман (ПСВ);

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико»), Ваут Вегорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»).

По сравнению с предварительной заявкой из состава команды были исключены вратарь Ник Олей («Спарта» Роттердам), защитник Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд), полузащитники Квинтен Тимбер («Фейеноорд») и Мартен де Рон («Аталанта»).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе с Польшей, Францией и Австрией.