Ван Гал о «Баварии»: «Компани – новичок с не очень большим опытом. Они интересовались многими тренерами, но те не поехали. Это не очень хорошо для клуба»

Теги Бавария Венсан Компани Луи ван Гал бундеслига Германия Футбол

Луи ван Гал критично высказался о назначении Венсана Компани в «Баварию».

«Я был очень удивлен, потому что в прессе называлось много имен, и эти кандидаты были очень уважаемыми.

Компани как тренер – новичок с не очень большим опытом. «Бавария» приглашала многих тренеров, но те не приехали. Думаю, это не очень хорошо для «Баварии», – сказал экс-тренер мюнхенского клуба в интервью Sky Sports.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Выдвину безумную теорию. Во всем виноваты Гвардиола, Зидан и сейчас Алонсо, которые прям с наскока занимали футбольный Олимп,но это скорее исключение из правил. И пусть эти случаи офигеть как единичны, всёравно очень многие надеятся, что у них получится такое же провернуть с начинающими тренерами у руля топов, но ведь случаев провалов было намного больше) Зеедорф, Пирло, Лемпард, Клинсман,прости господи, и далее по списку... величайшие игроки, а выхлопа с гулькин нос.
+17
0
+17
Ответ Lenar Khayrullin
Компани на сезон, дальше Юрген возьмет бразды правления. Отдохнет и пойдет доминировать
Где гарантия, что Клопп захочет идти вот в такую Баварию?
+12
-1
+11
Ответ Lenar Khayrullin
Он пришел в разобранный Ливерпуль
Но там было совершенно иное руководство)

Перед Клоппос будут открыты двери во всех топ-клубах Европы, зачем ему токсичная Бавария?
+4
0
+4
Компани на сезон, дальше Юрген возьмет бразды правления. Отдохнет и пойдет доминировать
+4
-1
+3
Ответ Oliver Kromwel
Где гарантия, что Клопп захочет идти вот в такую Баварию?
Он пришел в разобранный Ливерпуль
+5
-2
+3
надо было Ван Гала брать,я про него сразу подумал,когда с тренером были проблемы)очень колоритный дядька,в прошлый раз хорошо почистил состав Баварии,молодежь в основу подпустил).
+2
0
+2
Всё так. И болтовня о том, что "мы нашли тренера, который полностью нам подходит" - это пук в лужу. Вы нашли тренера, который не отказал.
+2
0
+2
Ответ BLADER
надо было Ван Гала брать,я про него сразу подумал,когда с тренером были проблемы)очень колоритный дядька,в прошлый раз хорошо почистил состав Баварии,молодежь в основу подпустил).
он вроде же объявлял, что завершил карьеру
или я путаю
0
0
0
Ответ JohnnyMulka
он вроде же объявлял, что завершил карьеру или я путаю
Хайнкес тоже завершал карьеру...)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий