Ван Гал о «Баварии»: «Компани – новичок с не очень большим опытом. Они интересовались многими тренерами, но те не поехали. Это не очень хорошо для клуба»
Луи ван Гал критично высказался о назначении Венсана Компани в «Баварию».
«Я был очень удивлен, потому что в прессе называлось много имен, и эти кандидаты были очень уважаемыми.
Компани как тренер – новичок с не очень большим опытом. «Бавария» приглашала многих тренеров, но те не приехали. Думаю, это не очень хорошо для «Баварии», – сказал экс-тренер мюнхенского клуба в интервью Sky Sports.
Перед Клоппос будут открыты двери во всех топ-клубах Европы, зачем ему токсичная Бавария?
или я путаю