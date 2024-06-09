Ван Гал о «Баварии»: «Компани – новичок с не очень большим опытом. Они интересовались многими тренерами, но те не поехали. Это не очень хорошо для клуба»

Луи ван Гал критично высказался о назначении Венсана Компани в «Баварию».

«Я был очень удивлен, потому что в прессе называлось много имен, и эти кандидаты были очень уважаемыми.

Компани как тренер – новичок с не очень большим опытом. «Бавария» приглашала многих тренеров, но те не приехали. Думаю, это не очень хорошо для «Баварии», – сказал экс-тренер мюнхенского клуба в интервью Sky Sports.