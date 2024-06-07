Гюндоган о Компани в «Сити»: «Выделялась его искренность. Как капитан он никогда не стыдился извиниться»

Теги Бавария Венсан Компани Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган высказался о характере Венсана Компани.

38-летний бельгиец, возглавивший «Баварию», в прошлом был капитаном «Манчестер Сити», как и Гюндоган.

«Особенностью Венсана была его искренность. Товарищи по команде быстро замечают, честен ли капитан с самим собой и с другими.

Совершив ошибку на тренировке, предпочитает ли он огрызаться на кого-нибудь помоложе? Или говорит: «Извините, я виноват»? Венсан никогда не стыдился этого», – отметил полузащитник «Барселоны» и сборной Германии.

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5 комментариев
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Помню его голешник с центра поля в последнем или предпоследнем туре, команда была сама не своя и тут пушка с центра влетает, 1:0 и МС чемпион))) 🔥
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Помню его голешник с центра поля в последнем или предпоследнем туре, команда была сама не своя и тут пушка с центра влетает, 1:0 и МС чемпион))) 🔥
с центра... ну сказочник. гол красив и без преувелечений
+2
-1
+1
Ответ Flow market Victor Mercedes
Помню его голешник с центра поля в последнем или предпоследнем туре, команда была сама не своя и тут пушка с центра влетает, 1:0 и МС чемпион))) 🔥
Не центр поля конечно, но гол был красивым
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Помню его голешник с центра поля в последнем или предпоследнем туре, команда была сама не своя и тут пушка с центра влетает, 1:0 и МС чемпион))) 🔥
Вообще он от своих ворот зарядил. А это метров 500 минимум.
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Ответ recyjoed
с центра... ну сказочник. гол красив и без преувелечений
Ок, 39.4метра, если вас так больше устраивает)
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