Гюндоган о Компани в «Сити»: «Выделялась его искренность. Как капитан он никогда не стыдился извиниться»
Илкай Гюндоган высказался о характере Венсана Компани.
38-летний бельгиец, возглавивший «Баварию», в прошлом был капитаном «Манчестер Сити», как и Гюндоган.
«Особенностью Венсана была его искренность. Товарищи по команде быстро замечают, честен ли капитан с самим собой и с другими.
Совершив ошибку на тренировке, предпочитает ли он огрызаться на кого-нибудь помоложе? Или говорит: «Извините, я виноват»? Венсан никогда не стыдился этого», – отметил полузащитник «Барселоны» и сборной Германии.