Обухов о малом количестве воспитанников в «Зените»: «Для победы в РПЛ и Кубке нужны квалифицированные футболисты. Воспитанники не всегда соответствуют этому уровню»

Игорь Обухов высказался о малом количестве воспитанников в «Зените».

«У клуба просто другие цели и амбиции. Главная задача – победа в чемпионате и Кубке России. Чтобы ее добиваться, нужны более квалифицированные футболисты.

К сожалению, воспитанники не всегда соответствуют этому уровню, вот и приходится клубу покупать иностранцев, усиливая состав», – сказал вратарь «Химок» и воспитанник «Зенита».

Напомним, в этом сезоне «Зенит» выиграл Мир РПЛ, взял Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок России.