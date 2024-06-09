Обухов о малом количестве воспитанников в «Зените»: «Для победы в РПЛ и Кубке нужны квалифицированные футболисты. Воспитанники не всегда соответствуют этому уровню»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Игорь Обухов Футбол

Игорь Обухов высказался о малом количестве воспитанников в «Зените».

«У клуба просто другие цели и амбиции. Главная задача – победа в чемпионате и Кубке России. Чтобы ее добиваться, нужны более квалифицированные футболисты.

К сожалению, воспитанники не всегда соответствуют этому уровню, вот и приходится клубу покупать иностранцев, усиливая состав», – сказал вратарь «Химок» и воспитанник «Зенита».

Напомним, в этом сезоне «Зенит» выиграл Мир РПЛ, взял Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок России.

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5 комментариев
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Да-да, и не забывайте, что все озабоченные зенитовскими воспитанниками, в своих клубах приветствуют кучу варягов.
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Не иногда , а всегда .
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Так всегда, так везде, было и будет. А своими воспитанниками выигрывают чемпионаты племён и кубки водокачек( и то через раз). Такова статистика.
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а фанаты кричали -один город-одна команда. Вот и причина что посбная молодежь не играет в Питере.сколько команд в Москве -и их воспитанники свободно меняют московские клубы. зачистили всё под один клуб в Питере вот и результат
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