Точилин о сборной России: «Линию Карпина может продолжить Семак. Сергей – самый успешный тренер у нас, он уже перерос клубный уровень. Надо спросить, есть ли у него желание»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Александр Точилин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Юран Сергей Ташуев Валерий Карпин Владимир Федотов Футбол

Александр Точилин заявил, что Сергей Семак мог бы тренировать сборную России.

Контракт Валерия Карпина с национальной командой истекает в конце июля 2024 года. Будет ли он продлен, зависит от решения РФС. 

В прошедшем сезоне Мир РПЛ «Зенит» выиграл чемпионство в 6-й раз подряд и продлил контракт с Сергеем Семаком на 5 лет. 

– Если мы говорим о свободных тренерах, а не о совместителях, то наверное, будет тяжеловато.

– Сейчас же много свободных: Федотов, Ташуев, Юран.

– Тут надо понимать, какое развитие и какая стратегия у сборной. У Карпина – одна философия, у Юрана – другая. Наверное, будут исходить из того, чтобы продолжили ту линию, которая была заложена при Карпине: та же схема, те же принципы футбола.

– Кого вы видите оптимальным вариантом, чтобы продолжить эту линию?

– Из тех, кто занят в клубах… Думаю, что на сегодняшний момент яркая фигура, которая сразу приходит на ум, – это Семак. Это самый успешный тренер у нас.

И соответственно, есть мнение, что он уже перерос клубный уровень. Выиграл все, что можно, и всем доказал. Следующая точка развития – это, наверное, сборная. Для каждого тренера она является вершиной карьеры.

– Еще есть мнение, что Семак не очень умеет работать с российскими игроками и его успехи во многом объясняются большим бюджетом «Зенита».

– Во-первых, надо спросить Семака, есть ли у него желание работать в сборной России. А во-вторых, он будет работать с лучшими российскими футболистами.

Если бы у него была возможность взять их в «Зенит», наверное, Семак не заполнял бы эти позиции иностранцами. Приходится как-то компенсировать то, что он не может собрать под флагом «Зенита» сборную России, – сказал бывший главный тренер «Сочи».

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26 комментариев
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Во-первых, не у Семака надо спрашивать, а у Карпина. Во-вторых, никакой вершиной тренерской карьеры сборная не является. Во всём мире это скорее предпенсионная история. Самые лучшие тренеры в топ-клубах, вершина - это топ-чемпионаты и Лига чемпионов.
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Перерос - это мягко сказано. Сергей Богданович прошел футбол. Два столпа этого футбольного мира - Карло и Сергей.
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перерос клубный уровень 🤦🏻‍♂️
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Клубный футбол давно выше уровнем, чем сборные
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Топилин вообще в адеквате? Какой перерос? Куда? Семак в Зените в шоколаде весь, куда ему расти то? Тем более в сборную идти которая нигде не играет! Вот этот человек вообще нормальный или оторван от реальности?
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не надо
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Какая вообще разница кто тренирует сборную, пока мы только товарняки играем?
Да и в сборной другая специфика, там Семаку не купят 10 бразильцев для победы. А Валера как раз делает ставку на россиян, и я так понимаю игрокам сборной он нравится.
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Ответ los merengues
Перерос - это мягко сказано. Сергей Богданович прошел футбол. Два столпа этого футбольного мира - Карло и Сергей.
И оба были кандидатами в тренеры сборной Бразилии, Карло на яву, Богданыч - во сне)
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Расскажите этому эксперту что клубный уровень выше уровня сборных
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Ответ avku
Не уверен, что действующему игроку следует рассуждать о возможных тренерах сборной, оценивая их между делом.
Точилин уже полтора десятка лет как перестал быть "действующим игроком", ему сейчас 50 лет.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Да, было такое, но это единичный случай. В любом клубе бывают разногласия между руководством и тренером, это футбол.
Единичный? Можно согласиться: обычно Семак даже рта не открывает.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Командует трансферами? 😁Ну да, ну да, помнится Семак заявил как-то, что Кокорин ему нужен, так никто даже слова поперёк не сказал. Молча отправили Кокорина в Сочи.
Да, было такое, но это единичный случай. В любом клубе бывают разногласия между руководством и тренером, это футбол.
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Линия Карпенгейма !
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Не уверен, что действующему игроку следует рассуждать о возможных тренерах сборной, оценивая их между делом.
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Семаку бы в сборную 6-8 бразильцев и дело в шляпе
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Уровень Зенита намного выше уровня сборной. Зачем Семаку идти на понижение? И потом - в Зените у Семака только два начальника, Миллер и Медведев. Он сам командует трансферами, большая свобода в деле управления командой. В сборной куча начальников, советчиков и экспертов, Семаку это надо?
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Что забавно - про Моуриньо сейчас говорят, что ему пора бы уже со сборными работать. А это человек, который добился много и повидал многое. А тут Сергей Семак.
Вообще видится мне, что тренер сборной - это не следующая ступень развития тренера, а просто несколько другая специфика. Это все равно что говорить, что любой пилот самолета рано или поздно станет космонавтом - как бы совершенно разные профессии, но обе про полет да. Но один летает часто и стабильно, а другой редко, но должен показать максимальный результат здесь и сейчас.
Понимаю, если бы такое сказал журналист, но он футболиста слышать несколько странновато…
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