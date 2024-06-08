Точилин о сборной России: «Линию Карпина может продолжить Семак. Сергей – самый успешный тренер у нас, он уже перерос клубный уровень. Надо спросить, есть ли у него желание»

Александр Точилин заявил, что Сергей Семак мог бы тренировать сборную России.

Контракт Валерия Карпина с национальной командой истекает в конце июля 2024 года. Будет ли он продлен, зависит от решения РФС.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ «Зенит» выиграл чемпионство в 6-й раз подряд и продлил контракт с Сергеем Семаком на 5 лет.

– Если мы говорим о свободных тренерах, а не о совместителях, то наверное, будет тяжеловато.

– Сейчас же много свободных: , , .

– Тут надо понимать, какое развитие и какая стратегия у сборной. У Карпина – одна философия, у Юрана – другая. Наверное, будут исходить из того, чтобы продолжили ту линию, которая была заложена при Карпине: та же схема, те же принципы футбола.

– Кого вы видите оптимальным вариантом, чтобы продолжить эту линию?

– Из тех, кто занят в клубах… Думаю, что на сегодняшний момент яркая фигура, которая сразу приходит на ум, – это Семак. Это самый успешный тренер у нас.

И соответственно, есть мнение, что он уже перерос клубный уровень. Выиграл все, что можно, и всем доказал. Следующая точка развития – это, наверное, сборная. Для каждого тренера она является вершиной карьеры.

– Еще есть мнение, что Семак не очень умеет работать с российскими игроками и его успехи во многом объясняются большим бюджетом «Зенита».

– Во-первых, надо спросить Семака, есть ли у него желание работать в сборной России. А во-вторых, он будет работать с лучшими российскими футболистами.

Если бы у него была возможность взять их в «Зенит», наверное, не заполнял бы эти позиции иностранцами. Приходится как-то компенсировать то, что он не может собрать под флагом « » сборную России, – сказал бывший главный тренер «Сочи».