Титов о чемпионской гонке в РПЛ: «У «Краснодара» и «Динамо» такого шанса еще лет 10 не будет. «Зенит» в следующем сезоне будет фаворитом, если сохранит состав»
Егор Титов считает, что чемпионская гонка в Мир РПЛ была делом случая.
«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» претендовали на титул до последнего тура. В итоге клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 6-й раз подряд.
«Уровень чемпионата определяют еврокубки, но у нас их нет. Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то ее скорее создали ошибки «Зенита».
«Краснодар» и «Динамо» упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. «Зенит», если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом», – считает бывший игрок «Спартака» и сборной России.