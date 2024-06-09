Титов о чемпионской гонке в РПЛ: «У «Краснодара» и «Динамо» такого шанса еще лет 10 не будет. «Зенит» в следующем сезоне будет фаворитом, если сохранит состав»

Теги Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар ТАСС Футбол

Егор Титов считает, что чемпионская гонка в Мир РПЛ была делом случая.

«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» претендовали на титул до последнего тура. В итоге клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 6-й раз подряд. 

«Уровень чемпионата определяют еврокубки, но у нас их нет. Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то ее скорее создали ошибки «Зенита».

«Краснодар» и «Динамо» упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. «Зенит», если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом», – считает бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

5 комментариев
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А в следующем сезоне, ни у кого шансов нет)) 100 лет Зениту, всё уже решено
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Динамо если купить вратаря и еще пару качественных игроков, то в новом сезоне так же будут бороться. Почему это лет 10 у них еще шансов не должно быть?
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Неизвестно что осенью будет, а уж про десять лет думать...
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Ответ Ganibale
Динамо если купить вратаря и еще пару качественных игроков, то в новом сезоне так же будут бороться. Почему это лет 10 у них еще шансов не должно быть?
Так-то да. Не привези Лещук (правда, своя доля ответственности есть и на защитниках, которые не страховали вратаря и не подчищали) два достаточно халявных гола в матче со Спартаком, то расклады к последнему туру были бы совсем иные. Да и в мачте с Краснодаром Динамо все штанги обколотило. В общем, не совсем понятно, с какого перепугу Динамо не должно бороться за золото в следующем сезоне.
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Зенит наберёт свои средние 65 очков, Краснодару и Динамо стать чемпионом будет значительно сложнее чем в минувшем сезоне.
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