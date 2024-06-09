Титов о чемпионской гонке в РПЛ: «У «Краснодара» и «Динамо» такого шанса еще лет 10 не будет. «Зенит» в следующем сезоне будет фаворитом, если сохранит состав»

Егор Титов считает, что чемпионская гонка в Мир РПЛ была делом случая.

«Зенит», «Динамо» и « » претендовали на титул до последнего тура. В итоге клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 6-й раз подряд.

«Уровень чемпионата определяют еврокубки, но у нас их нет. Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то ее скорее создали ошибки « ».

«Краснодар» и « » упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. «Зенит», если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом», – считает бывший игрок «Спартака» и сборной России.