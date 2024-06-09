Непомнящий о сборной России: «Эта команда смогла бы дать бой на Евро-2024»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Непомнящий Евро-2024 Футбол

Валерий Непомнящий высказался о сборной России.

Ранее команда Валерия Карпина обыграла сборную Беларуси со счетом 4:0.

«Последние матчи шикарно складываются для сборной России. Команда смотрится сплоченной, а у игроков заметно большое желание играть за национальную команду.

Очень бы хотелось посмотреть на эту сборную на крупном турнире. Думаю, эта команда смогла бы дать бой на Евро-2024», – сказал экс-тренер сборной Камеруна.

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от турниров под своей эгидой.

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13 комментариев
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Ответ Руслан Узденов
Новая политика партии по линии спорта: "Мы бы смогли выиграть турнир, в котором не участвуем".
Уже лишили медалей ЧМ-22, негадзяи, так бы Месси фигушки золото б взял)
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Могла бы просто дать....
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Бой за предпоследнее место в группе 😀
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Новая политика партии по линии спорта: "Мы бы смогли выиграть турнир, в котором не участвуем".
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Сборная сейчас очень слабая, они вряд-ли туда отобрались бы, позор был бы там.
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Смешное и безответственное заявление.
Выиграли у белорусов и уже "прогнозы" о противостоянии с на голову более сильными чем они сборными.
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Если в турнире выступали одни белорусы и мы
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Не, сборная реально симпатичная , молодая команда, но игра наших оставила приятное впечатление.
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Зная нашу команду это утверждать нельзя. Они одну игру могут сыграть хорошо а следующую провалить. Тем более беларусы сыграли слабо у них идёт перестройка много молодых
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Ответ взгляд со стороны
Могла бы просто дать....
... но не всем!
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Ответ взгляд со стороны
Могла бы просто дать....
Кому я только не давала
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Ответ tankist231
Хейтеры в почете, вы конченые, знайте это, а сборная реально хорошая
Помню сборную СССР называли чемпионами по товарищеским играм. но тогда мы призерами бывали и на чм. Смешно делать выводы по игре со слабой команде , это типа на ладе обогнать запорожец и кричать, что это машина мирового уровня
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