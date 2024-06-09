Непомнящий о сборной России: «Эта команда смогла бы дать бой на Евро-2024»

Валерий Непомнящий высказался о сборной России.

Ранее команда Валерия Карпина обыграла сборную Беларуси со счетом 4:0.

«Последние матчи шикарно складываются для сборной России. Команда смотрится сплоченной, а у игроков заметно большое желание играть за национальную команду.

Очень бы хотелось посмотреть на эту сборную на крупном турнире. Думаю, эта команда смогла бы дать бой на Евро-2024», – сказал экс-тренер сборной Камеруна.

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от турниров под своей эгидой.