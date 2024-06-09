Глава Федерации футбола Беларуси о слиянии с РПЛ: «Это не нужно россиянам в первую очередь. И нашим клубам не нужно. Потому что у каждого свои интересы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Максим Митрофанов Олег Матыцин Футбол

Глава федерации футбола Беларуси заявил, что объединение лиг не нужно России.

– В октябре прошлого года тогдашний министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России по футболу и что белорусская сторона прорабатывает список возможных для этого команд.

С учетом того, что ваши клубы продолжают играть в еврокубках, эти слова тогда показались странными. Но хоть какие-то основания под ними были?

– Чтобы такие заявления делать, надо слышать футболистов. Слышать профессионалов. Конечно, это объединение не нужно в первую очередь россиянам. И не нужно белорусским футбольным клубам. Потому что у каждого свои интересы.

Но очевидно, что нужно найти некий момент соприкосновения, где мы совместно будем получать пользу. В день матча Беларусь – Россия мы с генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым вели разговор на эту тему. И уже нашли варианты, которые будут способствовать прежде всего развитию белорусского футбола, начиная от детского.

Все детали скажу немножко позже. Окончательного решения нет, но мы договорились и выработали определенные механизмы, над которыми надо поработать специалисты. Думаю, в следующем сезоне вы услышите новости, которые сработают на развитие футбола на старте формирования футболистов, то есть на уровне детско-юношеского футбола, – сказал Николай Шерстнев. 

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3 комментария
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"Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка?"
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Как-то не скрепно прозвучало. Может он еще скажет, что Беларусь не Ленин выдумал !
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